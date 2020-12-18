Главная молитва Николаю Чудотворцу 19 декабря о помощи в деньгах

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в деньгах позволяет некоторым образом улучшить финансовое благополучие и получить некоторую материальную поддержку

Святые оберегают грешных людей и помогают на жизненном пути. Для того чтобы получить некоторую помощь, обращаются к этим великим подвижникам духа. Например, молитва Николаю Чудотворцу о помощи в деньгах позволяет некоторым образом улучшить финансовое благополучие и получить некоторую материальную поддержку.

Дозволительно ли православным молиться о деньгах

Само житие святителя Николая Чудотворца указывает: деньги могут быть пущены и на благо и не совсем. Как известно, когда, будучи еще молодым, святитель помогал трем девицам и спасал от блуда, он сначала подкинул только один мешочек золота в дом, чтобы посмотреть, как поступят с ним. Отец семейства тогда не пустил новые средства на собственное финансовое благополучие или распутство, а использовал мешочек как приданое.

После этого святитель Николай Угодник подкинул следующий мешочек и снова посмотрел, и снова не разочаровался. Потом подкинул и третий. Отсюда становится ясно – процветание и финансовая поддержка, даются только тем, кто знает, как распорядиться этим.

Мирскому человеку, как правило, нужно заботиться о привлечении денег благополучии семьи. Сам Николай Угодник уберег трех молодых девушек от греха. Отец этих девушек не имел денег и все шло к тому, чтобы отдать девиц блудить, но Николай Чудотворец подбросил каждой по мешочку с золотом и таким образом не только уберег от греха, но и позволил создать крепкие семьи.

Сейчас многие возносят молитвы Николаю Угоднику о деньгах, о благополучии для того, чтобы тоже получить семейное счастье или избавиться от каких-то трудностей. Святой помогает верующим.

Резюмируя, следует сделать простой вывод молитва святому Николаю Чудотворцу на деньги и удачу для православного является вполне дозволительным актом, особенно, когда действительно есть нужда и соответствующая мотивация.

Следует ли молиться регулярно

В трудной ситуации вполне актуально периодически читать молитву о помощи в работе и деньгах на русском языке или на староцерковном для того чтобы обрести некий покой и возможности для развития собственной веры. К примеру, молитва Николаю Чудотворцу о деньгах может привнести благополучие в семье и дать спокойствие. Особенно, если вы венчались, следует стремиться сохранить супружеский союз и всячески стараться для этого, таково служение мирского человека – хранить покой и благочестие собственной семьи.

С другой стороны, не следует ставить материальное благополучие в жизни выше всего остального и делать притяжение денег, главной целью существования. Если регулярно молиться сугубо из корыстных мотивов, с высокой вероятностью, ничего позитивного из этого не возникнет.

Далее предлагается сильная молитва на богатство и удачу Николаю Чудотворцу, которую следует делать в храме перед образом и поставив свечку. Также возможно молиться и келейно, то есть в собственном доме и уединенном пространстве. Лучше всего, конечно, иметь для этого икону святого, но если молитва о помощи в делах и деньгах сказана искренне, то святой и так услышит взывания верующего.

Молитвы о помощи в деньгах святому Николаю Чудотворцу

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отовсюду уловляемых, всякого блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не остави нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяних наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со бесплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам. На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем и ко пресвятому образу твоему припадающе помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О помощи в деньгах

Святой Николай Чудотворец, молю тебя о помощи. Прошу, будь ко мне строг, но справедлив. Пошли мне достаток и изобилие по вере моей и убереги от ошибок. Дай мне мудрости, чтобы грамотно распоряжаться деньгами, и привлеки возможности, которые даруют мне финансовую свободу. Уповаю на тебя, ибо ты помогаешь каждому просящему. Да прославится имя твое во веки веков. Аминь.

О помощи в работе

Святой Николай Чудотворец, защитник и благодетель. Очисти мою душу от приставучей зависти и злобы скверных людей. Коли работа не спорится по окаянному умыслу, врагов не наказывай, а помоги им справится со смутой в душе. Коли сажа на мне греховная, искренне раскаиваюсь и прошу чудодейственной помощи в работе праведной. Ниспошли мне работу по совести, а зарплату по труду. Да будет так. Аминь.

На финансовое благополучие

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отовсюду уловляемых, всякого блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не остави нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяних наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со бесплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем и ко пресвятому образу твоему припадающе помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.

Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: omolitvah.ru