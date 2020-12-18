Почему церковь запрещает работать по воскресеньям?

В память о Христе православные христиане чтят не субботу, а воскресенье, освобождая его от дел по примеру создателя в соотношении 6 к 1.

В одной из своих бесед старец Паисий настаивал на том, что нельзя работать в воскресенье

Старец Паисий Святогорец является одним из любимых многими православных святых, которые давали живые, действенные и добрые советы христианам, проникаясь до глубины души верой и любовью. Геронда (так в Греции называли старцев), всегда отличался душевностью и заботой о мирянах. В одной из своих бесед старец Паисий настаивал на том, что нельзя работать в воскресенье. Вот чем он объяснял такой ответ.

По примеру самого Создателя

Господь, создавая Землю, человека, животных, работал 6 дней и 7 посвятил отдыху от трудов праведных. Иудеи чтят субботу и в этот день в Израиле закрываются все магазины, люди живут только духовной жизнью. В память о Христе православные христиане чтят не субботу, а воскресенье, освобождая его от дел по примеру создателя в соотношении 6 к 1.

Примерно такой же режим советуют выбирать современные специалисты, чтобы избежать переутомления, усталости и болезней. Этот механизм заложен самой природой, поэтому те, кто работают не 6, а 7 дней в неделю без выходных могут ощущать постоянную усталость, сильное переутомление, переживания, негативные последствия чрезмерной работы для здоровья.

Даже современные психиатры пришли к мнению о том, что на 7 трудностей должна быть хотя бы одна положительная эмоция и минута отдыха – это считается лучшей профилактикой душевных болезней. Чтобы поддерживать эмоции в норме, их соотношение должно быть 7 к 1, то есть на 7 положительных одна отрицательная, чтобы человек сумел восстановить равновесие. Такой баланс часто нарушается при работе без отдыха, переключения и расслабления, поэтому, планируя режим работы на неделю, стоит уподобляться Создателю, который 6 дней работал, 7 посвятил отдыху от праведных дел.

Слова старца Паисия

Отец Паисий не раз говорил прихожанам о том, что беды могут сыпаться на человека, если он начинает работать в воскресение, накануне воскресного дня вечером и в большие церковные праздники. От него уходит благодать, поэтому дела не устраиваются, начинаются неприятности, как бы напоминая о том, что не стоит торопиться всё успеть – иногда лучше уделить внимание отдыху и Богу. Многие из тех, кто следовали этому совету, отмечали следующие изменения в своей жизни:

Постепенно проходила хроническая усталость и раздражительность;

Улучшались отношения с домочадцами;

Появлялись силы для работы;

Жизнь становилась более разнообразной и интересной;



Прихожане мудрее принимали решения, в их жизни становилось меньше места суетливым и опрометчивым поступкам;Кроме того, отдых способствовал не только духовной жизни, но и улучшению отношения с домочадцами, наполнением жизни особым смыслом.

Старец Паисий рассказывал о крестьянской жизни, когда люди, сколько бы работы у них не было, прекращали её делать в воскресенье, посвятив этот день духовной жизни. Многие даже заранее готовили еду, пекли хлеб в субботу до захода солнца, чтобы воскресенье посвятить ближним, храму и молитвам. За это Господь даровал им не только крепкое здоровье, позволяющее справляться даже с большой физической работой, но и мир в семье, добрые отношения, здоровый дух, который позволял им с достоинством пройти через многие испытания.

Сегодня старцу всё чаще жалуются родители на болезни детей, тратя всё свободное время на обустройство жизни, зарабатывание денег, в том числе и в воскресенье. Именно по этой причине беды сыпались на многих из них, а заработанные деньги утекали на врачей, больницы, незначительные дела.

Таким людям старец Паисий советовал прекращать работать в воскресенье, даже если приходится откладывать на выходные все домашние дела. Он считал, что в этом для христианина нет никакой пользы. Однако это не значит, что в воскресенье нужно совсем ничего не делать, если, например, заболел ребёнок, случилась какая-то беда или если рабочий день выпадает на воскресенье или праздник. Речь идёт о домашних делах или дополнительной работе, от которой человек вполне может отказаться или перенести.

Поэтому соблюдайте воскресный день и увидите, как постепенно изменится ваша жизнь под влиянием благодати.

Источник: omolitvah.ru