Астрологический прогноз на день Николая Чудотворца 19 декабря 2020 года для каждого знака зодиака

Мужчины-Близнецы 19 декабря не должны отказываться от новых дел, даже если они покажутся им не имеющими перспективы. В решении финансовых вопросов положитесь на свою интуицию.

Гороскоп на 19 декабря 2020 года

Гороскоп на 19 декабря 2020 года

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

Благоприятный день для обращения к начальству в общественные организации или судебно-правовые учреждения. Интуиция поможет вам распознать людей, а предприимчивость, осмотрительность и корректность — наладить взаимопонимание с начальством или чиновниками. У вас появятся прекрасные возможности для продвижения вверх по служебной лестнице. Вероятно, вы обретете новых партнеров или влиятельных покровителей, с помощью которых сможете продвинуться к намеченной цели.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

Напряженный трудовой день, отмеченный возрастанием деловой и творческой активности. Решительно действуйте во всем и не выпускайте инициативу из своих рук. Не бойтесь браться за любую работу, хотя реализовать свои планы будет непросто. Вероятно обострение чувственности, интуиции, склонности к мистицизму. В супружестве намечаются серьезные перемены.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

Этот день связан со многими мелкими неприятностями. Рекомендуется осторожность и внимательность в выполнении любого дела. Решительно действуйте во всем, однако никому не доверяйте инициативу. Не бойтесь браться за любую работу, хотя реализовать свои планы будет довольно тяжело. Нельзя бросать начатые дела, разрывать отношения с близкими людьми. Велика вероятность травматизма. Будьте осторожны с острыми предметами и режущими инструментами.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Крайне неблагоприятный день. Эгоизм и нетерпимость к чужим инициативам осложнит взаимоотношения с коллегами или партнерами. Вполне вероятно, что неудачи или ошибки в работе приведут к разочарованию. Неудача может сопутствовать всем коммерческим начинаниям. Вероятны ссоры между влюбленными или недоразумения в семейных отношениях.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

Звезды советуют действовать напористо и с размахом. Не отказывайтесь от новых дел, даже если они покажутся вам малоперспективными. В решении финансовых вопросов положитесь на свою интуицию. Женщинам предстоят траты, но вложенные деньги окупятся сторицей. Удачный день для заключения различного рода сделок и соглашений.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

День преобразования женской энергии. Жизненный потенциал женщин-Близнецов начинает расти. Им по плечу решить самые сложные задачи. Они смогут раскрыть свои творческие таланты, даже если работа будет лишена творчества. Звезды советуют действовать напористо и с размахом. Мужчины-Близнецы не должны отказываться от новых дел, даже если они покажутся им не имеющими перспективы. В решении финансовых вопросов положитесь на свою интуицию.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Начните день напористо и решительно и не отказывайте себе в желании действовать. Уверенное продвижение к намеченным целям следует дополнить проявлением интереса к новым и перспективным делам. В решении важных проблем положитесь на свою интуицию. Бизнесменам желательно использовать этот день для ведения переговоров, получения необходимой юридической консультации.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Сатанинский день. Возможны смятение чувств, нервные стрессы, печаль. Беспечное отношение к своему здоровью, работа на износ приведут к болезни или разочарованию. Остерегайтесь эгоизма и зависти — вполне вероятно, что все неудачи в личной жизни или ошибки в работе будут из-за них.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Доброжелательность и умение выслушать собеседника в полной мере пригодятся для того, чтобы наладить взаимопонимание с начальством и коллегами. У вас появятся прекрасные возможности для плодотворной работы. Возможно, что вы обретете новых партнеров, но помните, что старый друг лучше новых двух.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

День благоприятный для начала новых дел, ветре с общественными и политическими деятелями. Консервативные Весы сегодня превратятся в реформаторов. Однако излишняя активность может повредить делу и спровоцировать заболевания. Найдите золотую середину уравновесив чаши весов «за» и «против».

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

День испытаний. Вы и ваши близкие можете столкнуться с опасностью лицом к лицу Вам придется сконцентрироваться, собраться и активно защищаться. Перенесите назначенные операции, важные встречи, поездки. Если вам удастся выйти победителем, то все будет способствовать вашему успеху, в семейной атмосфере воцарится полное взаимопонимание. Научитесь прощать близким нанесенные вам обиды.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

День преобразования космической энергии. Жизненный потенциал, оптимизм, вера в светлое будущее начинают расти. Сегодня вам по плечу решить самые сложные задачи в сфере профессиональной деятельности и в личной жизни. Вероятно, вы сможете раскрыть свои творческие таланты, даже если работа будет лишена интереса и новизны. Звезды советуют мужчинам-Стрельцам действовать напористо и с размахом. Сегодня вы можете дать волю своей самоуверенности.

Источник: supercook.ru