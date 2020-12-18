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Певица Лана Дель Рей обручилась с парнем с сайта знакомств

01:00 18.12.2020 Фото: hochu.ua
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Мимолетная интрижка с сайта знакомств переросла в крепкие отношения.

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Певица Лана Дель Рей обручилась с парнем с сайта знакомств
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Певица Лана Дель Рей обручилась с парнем с сайта знакомствЗачем Клеопатра убивала мужчин после ночи любви?Ещё 286 новостей

Кажется, мимолетная интрижка переросла в крепкие отношения... Певица Лана Дель Рей обручилась с парнем с сайта знакомств. Подробнее — в нашем материале!

Западные СМИ активно пишут о том, что 35-летняя Лана Дель Рей собирается замуж за 31-летнего певца Клейтона Джонсона, с которым она познакомилась в августе на сайте знакомств. Необычный выбор для популярной звезды, не правда ли?

Но нужно отдать должное, что Лана никогда не была зациклена на том, чтобы найти знаменитого или неимоверно богатого мужчину. Ранее певица встречалась с обычным полицейским Шоном Ларкином.

Новый избранник Ланы — Клейтон Джонсон, бывший певец в кавер-группе the Johnsons, которую он создал вместе со своими братьями. В августе он познакомился с Ланой на сайте знакомств, а затем начал очень активно делиться романтичными фотографиями со своей "звездной девушкой".

Слухи о помолвке пары появились после того, как поклонники заметили кольцо с огромным бриллиантом на безымянном пальце певицы во время выступления на шоу Джимми Фэллона.

Сама Лана и ее возлюбленный пока никак не комментируют эту новость.

Источник: hochu.ua

отношения парень с сайта знакомств певица помолвка сайт знакомств Лана Дель Рей Клейтон Джонсон
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