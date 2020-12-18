Можно ли работать в День Святого Николая Чудотворца 19 декабря 2020 года? Все традиции и приметы важного православного праздника

К святому Николаю обращаются в безвыходных ситуациях и при тяжелых материальных обстоятельствах, незамужние и замужние женщины просят Николая Угодника о том, чтобы благополучно выйти замуж и жить с супругом в любви и согласии.

В церковном календаре декабря есть особенная дата — День Святого Николая

Наша религия богата святыми, к которым всегда можно обратиться за помощью и попросить силы и веры, здоровья и благополучия в семье. А самым почитаемым (после Богоматери) является Святой Николай Чудотворец, о популярности которого в России могло рассказать количество посвященных ему храмов в дореволюционном Киеве. День святого Николая отмечается 19 декабря.

В церковном календаре декабря есть особенная дата — День Святого Николая. В честь Николая были названы Никольская слобода, Никольский мост, Никольский спуск, Никольский военный собор и Пустынно-Никольский монастырь. А до начала ХХ века в Российской империи имя Николая было одним из самых популярных при наречении младенцев.

Но кем же на самом деле был святой Николай?

Кем был святой Николай

В отличие от большинства святых, о жизни которых узнается по поверьям и легендам, святой Николай — историческая личность. Годами его жизни принято считать 270 – 345 гг. н.э. По преданию Николай был единственным сыном у богатых и благочестивых родителей Феофана и Ноны. Они вымолили его у Бога, так как длительное время были бездетны, а за это обещали посвятить свое дитя религии. Святой Николай рано осиротел и жил оторвано от всех, погруженный в мир науки.

Имя Николая зафиксировано в списке епископов — участников первого Вселенского христианского собора 325 года, который собрал император Константин Великий. При жизни он совершил много чудес: избавил от смерти трех оклеветанных военачальников, спас родной город Миры от тяжкого голода, неоднократно спасал бедствующих на суше и на море. После мирной кончины, мощи святого стали источать целебное миро, что еще больше прославило его.

В 2009 году по рентгеновским снимкам и краниологическим измерениям в Манчестерском университете реконструировали лицо Николая. По данным ученых, Николай был коренастым мужчиной ростом около 1,68 м. У него был высокий лоб, выступающие скулы и подбородок, карие глаза и смуглая кожа.

Традиция праздника святой Николая 19 декабря

День святого Николая 2020 начинает вереницу рождественских праздников. И одним из приятных событий этого праздника святого Николая является приход святого ночью: в Украине он кладет детям сладости под подушку, в Европе — в носочки, развешенные у камина.

История рождения данной традиции такова: по соседству с святым Николаем жил бедный вдовец, у которого была дочь. У девушки был возлюбленный из богатой семьи. Но его родители не хотели принять в дом бесприданницу. Узнав об этом, Николай подумал: "У меня есть все, а рядом кто-то страдает". И чтобы помочь девушке, решил воспользоваться отцовским наследством. Ночью, чтобы не быть узнанным, он пробрался к убогому дому и кинул в окно спальни девушки сверток с золотыми монетами.

Так он соединил сердца возлюбленных, а по городу прошел слух, что небесный ангел помог влюбленным. Святой Николай первый раз в жизни почувствовал себя счастливым. Он стал приносить в дома обездоленных теплые вещи, игрушки и еду. И всегда под покровом ночи, чтобы не быть узнанным. Но однажды его выследили горожане и очень удивились, когда узнали, что этот замкнутый и застенчивый юноша имеет такое доброе сердце. Позже они выбрали Николая своим епископом.

"Святой Николай на пороге – помогай мне в дороге"

Благодаря своим действиям Святой Николай считается покровителем простых людей, моряков, купцов и детей. Есть легенда, что в Александрии еще молодым он воскресил моряка, сорвавшегося с элемента корабельной оснастки в шторм и разбившегося насмерть.

День святого Николая традиции

В народном сознании Николай помогает и в ратном, и в крестьянском деле: "Никола на море спасает, Никола мужику воз поднимает". А также святой Николай является избавителем всяких зол, устроителем брачных уз и супружеского счастья ("на всякий час помогает"), защитником оклеветанных и невинно осужденных.

К святому Николаю обращаются в безвыходных ситуациях и при тяжелых материальных обстоятельствах, незамужние и замужние женщины просят Николая Угодника о том, чтобы благополучно выйти замуж и жить с супругом в любви и согласии. Водители, моряки и просто путешествующие молятся о том, чтобы избежать опасностей в дороге.

Притча о появлении Дня святого Николая

У святого Николая для почитания два дня в году — в мае и декабре. Оба эти месяца важны для хлеборобов ("Два Николая: один с травой, другой с морозом"). А легенда, по которой святому досталось именно эти дни, связана с мужиком-крестьянином. Ехал мужик по проселку, да застрял с тяжелым возом в грязи.

Соскочил с воза, пытался вытащить телегу, но ничего не получилось. В это время шел мимо святой Касьян в нарядных одеждах. Попросил у него мужик помощи. Обиделся Касьян, что его из-за такой мелочи беспокоят — ведь он к Богу в рай спешит. И прошел мимо. Через некоторое время мимо телеги проходил другой странник —святой Николай Угодник. Когда его попросил мужик о помощи, тот сразу подставил плечо, весь в грязи перемазался, но помог воз вытащить и пошел своей дорогой.

Когда святые пришли к Богу, он спросил у Николая: "Почему ты опоздал и весь перемазан грязью?" Николай рассказал, что приключилось с ним в дороге. Бог поинтересовался, почему Касьян мужику не помог? Тот ответил: "Я ведь на встречу с тобой торопился. Как я мог прийти в грязной одежде?" — "Раз не помог ты мужику, Касьян, будут тебя только раз в четыре года славить. А Николу Угодника, скорого на помощь, каждый год будут праздновать вдвое". С тех пор день святого Касьяна лишь 29 февраля отмечают, а у Николы Угодника каждый год и весной (22 мая — день прибытия его мощей в Бари, в Италии), и зимой (19 декабря — день смерти Николая) по празднику.

Приметы на День святого Николая 2020

19 декабря нельзя тяжело работать, ремонтировать что-то, заниматься уборкой, стиркой и рукоделием. Наши предки верили, что если нарушить запрет, можно лишиться благополучия.

Считалось, что день Николая ведет с собой и Никольские морозы: "Хвали зиму после Николина дня", "Подошел бы Никола, а уж зима на санках приедет за ним", "Повезли зиму на санках до Николы, вот тебе и оттепель".

В праздник Николая Угодника крестьяне всего села складывались, варили пиво, ставили всем миром в церкви свечу и правили молебен о ниспослании всех благ, чтобы в следующем году был урожай на жито и плоды. После чего начиналось угощение всех поселян брагой, пивом, пирогами и веселая езда с песнями: "Здоровались со снежной зимой трижды объезжая вокруг села на санях". Остатки еды раздавались нищим. А в поговорках этот день описывали так: "Красна Никольщина пивом да пирогами", "На Никольщину зови друга, зови и ворога, оба будут друзья".

"Никольский торг всему указ" или "Цены на хлеб строит Никольский торг" — 19 декабря считалось в старину первым днем хлебного торга.

Интересные факты

Николай Чудотворец (был греком по происхождению) почитаем как православной, так и католической церквями. Даже мусульмане и язычники обращаются к нему за помощью. Ведь он считается самым простым и скорым на исполнение просьбы святым.

В иконографии выделяют иконы "Николы зимнего" и "Николы вешнего", соответствующие дням почитания в году. При этом "зимний" Никола изображается в епископской митре, а "вешний" — с непокрытой головой. По преданию иконография "Николы зимнего" возникла во времена царствования Николая I, который обратил внимание на то, что на иконе его небесный покровитель изображен без головного убора и сделал замечание духовенству.

19 декабря день святого николая

Святой Николай является прообразом Санта-Клауса. А в странах Западной Европы развозить подарки ему помогает ослик. Поэтому возле сапожка для сладостей дети оставляют и пару морковок, ведь животное за ночное путешествие может устать и проголодаться.

Источник: hochu.ua