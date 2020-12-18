Любовный, денежный и общий гороскоп на 2021 год для Тельцов

Денежный гороскоп для Тельцов на 2021 год предупреждает, что в финансовом плане вас не ожидают трудности. Можно спокойно брать ипотеку, кредитные обязательства.

Гороскоп для Тельца на 2021 год Белого Металлического Быка

Гороскоп для Тельца на 2021 год Белого Металлического Быка. Что сулят вам звезды в любви, здоровье, бизнесе и отдыхе в новом году — читайте дальше в статье.

Астрологи говорят, что наступает год Белого Металлического Быка, который повлечет за собой много изменений для всех знаков Зодиака. В большом гороскопе на 2021 год мы подробно описали, как пройдут весна, лето, осень и зима для каждого из нас, а также предупреждали о самых опасных вероятных ситуациях, который могут подстерегать в новом году всех 12 знаков Зодиака. Теперь предлагаем поговорить о каждом из нас отдельно.

Общий гороскоп для Тельцов на 2021 год говорит, что в год Белого Металлического Быка большое удовольствие принесут дальние поездки и возврат к старому хобби. Отдохнуть и душой, и телом сможете у больших водоемов, а водная стихия, как никогда, поможет найти гармонию и ощущение внутреннего покоя. Во многом стоит положиться на сердце и интуицию. Также пойдут на пользу советы опытных людей.

Любовный гороскоп для Тельцов на 2021 год предупреждает, что год Белого Металлического Быка удачен для брака, помолвки, заключения дружеских союзов. Семьи, отношения в которых давно не ладятся, пересмотрят свои обиды и помирятся. Бык семьянин, не одобряет легких отношений, легкомыслия, измен. Поскольку Тельцы такого же мнения об отношениях, то в целом получат поддержку от покровителя года в амурных делах.

Денежный гороскоп для Тельцов на 2021 год предупреждает, что в финансовом плане вас не ожидают трудности. Можно спокойно брать ипотеку, кредитные обязательства, по итогам это будет необременительно и выгодно. Существенного повышения дохода и уровня жизни не планируется, зато смогут открыться другие источники финансирования. Неожиданную прибыль принесут партнеры или знакомые из-за рубежа, разница в курсе валют будет только на руку.

Гороскоп здоровья для Тельцов на 2021 год предупреждает, что в год Белого Металлического Быка стоит быть особо внимательными к своему здоровью. Есть риск инфекционных заболеваний, расстройства пищеварения, обострения хронических заболеваний. Остерегайтесь переохлаждения и перегревания, будет тяжело перенести подобные испытания. Плановые хирургические вмешательства пройдут хорошо, особенно в области зрения.

Источник: hochu.ua