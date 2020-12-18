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Гороскопы / Общество

Любовный, денежный и общий гороскоп на 2021 год для Тельцов

18:50 18.12.2020 Фото: pixabay.com
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Денежный гороскоп для Тельцов на 2021 год предупреждает, что в финансовом плане вас не ожидают трудности. Можно спокойно брать ипотеку, кредитные обязательства.

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Гороскоп для Тельца на 2021 год Белого Металлического Быка

Гороскоп для Тельца на 2021 год Белого Металлического Быка. Что сулят вам звезды в любви, здоровье, бизнесе и отдыхе в новом году — читайте дальше в статье.

Астрологи говорят, что наступает год Белого Металлического Быка, который повлечет за собой много изменений для всех знаков Зодиака. В большом гороскопе на 2021 год мы подробно описали, как пройдут весна, лето, осень и зима для каждого из нас, а также предупреждали о самых опасных вероятных ситуациях, который могут подстерегать в новом году всех 12 знаков Зодиака. Теперь предлагаем поговорить о каждом из нас отдельно.

Общий гороскоп для Тельцов на 2021 год говорит, что в год Белого Металлического Быка большое удовольствие принесут дальние поездки и возврат к старому хобби. Отдохнуть и душой, и телом сможете у больших водоемов, а водная стихия, как никогда, поможет найти гармонию и ощущение внутреннего покоя. Во многом стоит положиться на сердце и интуицию. Также пойдут на пользу советы опытных людей.

Любовный гороскоп для Тельцов на 2021 год предупреждает, что год Белого Металлического Быка удачен для брака, помолвки, заключения дружеских союзов. Семьи, отношения в которых давно не ладятся, пересмотрят свои обиды и помирятся. Бык семьянин, не одобряет легких отношений, легкомыслия, измен. Поскольку Тельцы такого же мнения об отношениях, то в целом получат поддержку от покровителя года в амурных делах.

Денежный гороскоп для Тельцов на 2021 год предупреждает, что в финансовом плане вас не ожидают трудности. Можно спокойно брать ипотеку, кредитные обязательства, по итогам это будет необременительно и выгодно. Существенного повышения дохода и уровня жизни не планируется, зато смогут открыться другие источники финансирования. Неожиданную прибыль принесут партнеры или знакомые из-за рубежа, разница в курсе валют будет только на руку.

Гороскоп здоровья для Тельцов на 2021 год предупреждает, что в год Белого Металлического Быка стоит быть особо внимательными к своему здоровью. Есть риск инфекционных заболеваний, расстройства пищеварения, обострения хронических заболеваний. Остерегайтесь переохлаждения и перегревания, будет тяжело перенести подобные испытания. Плановые хирургические вмешательства пройдут хорошо, особенно в области зрения.

Источник: hochu.ua

астрология гороскоп гороскоп на 2021 знак зодиака телец
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