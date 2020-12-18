Сегодня именины: 18 декабря отмечается 5 именин по церковному календарю

Мужчины
|Геннадий
|от древнегреческого имени Геннадиос, происходящее от геннадас - «благородный, высокорожденный»
|Захар
|форма имени Захарий, Захария, происходящее от древнееврейского имени Зехарья (Зехариаху) - «Господь вспомнил» («Яхве вспомнил»), «памятный Господу», «вспомянутый Господом», «помнящий Господа»
|Илья
|от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»
|Савва
|от древнегреческого имени Саббас, происходящее от арамейского саба - «старик, старец, мудрец» краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - «суббота»
|Сергей
|от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»