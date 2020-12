Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 декабря 2020 в России и мире

День выпечки печенья 18 декабря

• День сворачивания в клубочек

• День памяти преподобного Саввы Освященного

• День работников органов ЗАГСа



• Международный день мигранта (International Migrants Day)• День службы собственной безопасности МВД РФ• День арабского языка (Arabic Language Day)• День вантуза на голове (National Wear a Plunger on Your Head Day) - США• День уродливого рождественского свитера (Ugly Christmas Sweater Day) - США• День выпечки печенья (Bake Cookies Day) - США• День разговора по телефону как эльф (Answer The Telephone Like Buddy The Elf Day) - США• День жареного молочного поросёнка (National Roast Suckling Pig Day) - США• День маффина (National Muffin Day) - Бразилия• День аутсайдера (Underdog Day) - США• День полиции - Молдова• День объединения университетов - Иран• День республики - Нигер• Национальный день - Катар• День работников страхового рынка - Кыргызстан• Именины у Сергея, Гурия, Захара, Геннадия, Ильи• Саввин день (Савва Сальник)

Важные даты

1833 впервые исполнен Гимн Российской империи «Боже, Царя храни!».

1876 первая рабочая демонстрация в Петербурге, на Казанской площади. Выступление Г. В. Плеханова.

1892 премьера балета Чайковского «Щелкунчик».

1925 в Москве открылся XIV съезд ВКП(б).

1953 начато цветное телевизионное вещание с использованием системы NTSC.

1958 запущен первый в мире спутник связи.



1970 советской АПЛ К-162 установлен мировой рекорд скорости для подводных лодок – 44,7 узла (82,78 км/ч).1981 первый полёт стратегического бомбардировщика Ту-160.1987 выпущена первая версия языка Perl.1995 образованы подразделения собственной безопасности в системе МВД России.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend