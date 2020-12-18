Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 декабря 2020 в России и мире

• День сворачивания в клубочек
• День памяти преподобного Саввы Освященного
• День работников органов ЗАГСа
• День службы собственной безопасности МВД РФ
• День арабского языка (Arabic Language Day)
• День вантуза на голове (National Wear a Plunger on Your Head Day) - США
• День уродливого рождественского свитера (Ugly Christmas Sweater Day) - США
• День выпечки печенья (Bake Cookies Day) - США
• День разговора по телефону как эльф (Answer The Telephone Like Buddy The Elf Day) - США
• День жареного молочного поросёнка (National Roast Suckling Pig Day) - США
• День аутсайдера (Underdog Day) - США
• День полиции - Молдова
• День объединения университетов - Иран
• День республики - Нигер
• Национальный день - Катар
• День работников страхового рынка - Кыргызстан
• Именины у Сергея, Гурия, Захара, Геннадия, Ильи
Важные даты
1833 впервые исполнен Гимн Российской империи «Боже, Царя храни!».
1876 первая рабочая демонстрация в Петербурге, на Казанской площади. Выступление Г. В. Плеханова.
1892 премьера балета Чайковского «Щелкунчик».
1925 в Москве открылся XIV съезд ВКП(б).
1953 начато цветное телевизионное вещание с использованием системы NTSC.
1958 запущен первый в мире спутник связи.
1981 первый полёт стратегического бомбардировщика Ту-160.
1987 выпущена первая версия языка Perl.
1995 образованы подразделения собственной безопасности в системе МВД России.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend