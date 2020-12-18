Мужчина упал у нашей палаты и умер: В госпитале увидела не одну смерть прождавшая врача 8 дней 73-летняя Татьяна Андреевна с коронавирусом из Бердска

Коронавирус продолжает косить людей по всему миру



Выписали из больницы прождавшую врача 8 дней с температурой 39,4 пенсионерку Татьяну Андреевну с COVID-19 в Бердске.

-Я уже дома. Вечером в понедельник я уже домой пришла. Я бодрая. Последние дни и в больнице бодрая была. Мне больше лечили последствия ковида. Да мне перед выпиской говорили, что, скорее всего, и не было ковида. Но ковид обнажает и выпячивает все болезни. Продолжаю лечиться. Выписали таблеток на 1500 рублей. Ходить на улицу пока не могу. Еще не устойчива. Головокружение. Подруга привезла меня на такси домой. Подвезли к дому, а я ей говорю: самый страх у меня перед лестницей. Хотя живу лишь на 3 этаже. С трудом дошла до двери. Запыхалась. А так хочется выйти и погулять по улице, ведь я по натуре человек, который постоянно должен двигаться, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 17 декабря Татьяна Андреевна.

Последние дни, проведенные в больнице, оставили у Татьяны Андреевны тягостные воспоминания. Каждый вечер люди умирали у нее на глазах. В основном пожилые.

-Палату мы не закрывали. Мужчина шел в туалет и упал в коридоре. Такую картину наблюдали. Там недостаток — персонал все женщины. Молодые, опыта не хватает. Они все сбежались, на полу на коленях, давят ему на грудь, пятое, десятое. Потом вызвали реаниматора, то с дефибриллятором начал его — бесполезно. Смотришь на эту картину со стороны и жалость берет. Больной человек умирает. Он сердечник, у него уже третий инфаркт, что ли. И жалко женщин этих молодых — они в растерянности. Они до конца не могут понять что с людьми от этой новой болезни. Лежит соседка по кровати, умирает. Уже не говорит почти ничего. А лечение не меняют. Не знают, что делать. Ей хуже — мы вызываем. Приходят ночью лишний укол делают, а ей все хуже. Это ужасно. В результате, перевели ее в реанимацию.

Как только Татьяне стало получше, она взяла опеку над двумя старушками в своей палате — обеим им по 79 лет. Где-то что-то подавала, что-то приносила, вызывала врачей. Помогала ей и 57-летняя соседка.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Татьяна Андреевна не могла дождаться врача 8 дней. Приезжала «скорая», и по существующим симптомам доктор даже не сомневался, что у пенсионерки коронавирус. Врач пришел к бердчанке только после того, как она устроила разнос в кол-центре, пообещав «прославить» всех в интернете.

-Говорит: «Я сейчас направление на КТ напишу, на мазки. Я ей в ответ, мол, извините, но я не ходячая. Я не могу даже полчаса постоять. Как я куда-то поеду и там заражать буду. А она мне: «Ой, что вы, в больнице все такие, все больные сидят». Получается, что такая позиция: надо, чтобы народ заразился, переболел. Спрашиваю, кто ей внушил такую позицию. А она говорит, что такую рекомендацию дает минздрав. Потом говорит, что мне лекарства выпишет, антибиотики. Я говорю: вообще-то, насколько я знаю, я имею право бесплатно получать их. Продолжает, что нет моих данных. Ни мазка, ни КТ. Выкупите лекарства и пейте. Так а в аптеках хоть есть эти лекарства? Отвечает, что стало лучше. Это кошмар какой-то. Спрашиваю, кто увезет меня на КТ? «Может быть, «скорая». Только в один конец». А в больнице нужно еще в очереди выжить. А с мазками как? «Приедет ковидная бригада и возьмет», - рассказала пенсионерка.

Прождав врача восемь дней, Татьяна Андреевна не была уверена, что ей придется дождаться ковидную бригаду. И пребывала в шоке от того, что ковидные больные должны сами идти в больницу.

После того, как на «Курьер. Среда. Бердск» 26 ноября вышла история болезни 74-летней бердчанки, в ситуацию вмешалась администрация бердской горбольницы. Врачи связались с Татьяной Андреевной и предложили ей госпитализацию. Вечером за ней приехала скорая помощь. Сначала ее отвезли в бэмзовскую больницу, где сделали КТ, а затем доставили в пульмонологию. Тест на коронавирус тоже взяли.

Утром 27 ноября в «Курьер. Среда Бердск» позвонил замначальника отдела и приема вызовов службы 112 Владимир Кононов и объяснил, что их службе есть горячая линия по коронавирусу. Министр дал команду узнать, звонила ли пенсионерка Татьяна Андреевна на телефон горячей линии. И если звонила, что ей ответили, подчеркнул Владимир Юрьевич.

Пациентку Татьяну Андреевну курировал начмед бердской горбольницы Маским Кучеренко.

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