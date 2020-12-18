"А где мама? Почему она так долго на работе?": Потеряли погибшую в ДТП на Nissan Sunny 21-летнюю Кристину Хамидову ее малышки дома в Бердске. Ее похоронили

Мать погибшей девушки до сих пор в шоковом состоянии. Вещи Кристины она решила раздать нуждающимся.

1 марта 2021 года Кристине Хамидовой исполнилось бы 22 года.

Дочери 2 и 3 лет погибшей в автокатастрофе 21-летней Кристины Хамидовой из села Маяк Искитимского района скучают по маме. Девочек 2 и 3 лет каждый день ищут маму.

Как сообщила свекровь трагически погибшей Кристины Татьяна Хамидова, рассказать о смерти девочкам она не может - в силу возраста они могут получить психологическую травму.

- Девочки спрашивают. Видят вещи Кристины и говорят: "А это мамино, это мамино". Старшая мне вчера истерику закатывала:" Где мама? Я уже соскучилась. Почему она так долго на работе?". Я отвечаю, что мама на работе. Придет когда-нибудь, когда ты вырастишь, чтобы она понимала немножко, дабы истерики не было,- поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" 17 декабря Татьяна Хамидова.

Как выяснилось, чтобы вещи Кристины не напоминали маленьким детям о матери, свекровь решила их отвезти матери снохи, но и той они будут напоминать о любимой дочери. Мать погибшей девушки до сих пор в шоковом состоянии. Вещи Кристины она решила раздать нуждающимся.

Также стало известно, что родственники в настоящее время подают на опекунство.

- Сегодня опека нас вызывала. Уже на опекунство подаем документы,- заявила Татьяна Хамидова.

Общую сумму, которую удалось собрать нуждающимся в финансовой поддержке дочерям Кристины 2 и 3 лет - в районе 100 тысяч рублей. Если вы желаете оказать материальную поддержку семье вот реквизиты карты родственницы Кристины Татьяны Хамидовой: 4276 4419 4070 6349. Родители благодарны за помощь в тяжелое для них время.

Напомним, что страшное ДТП произошло около 12 часов 30 минут 14 декабря в Бердске. Кристина Хамидова двигалась по ул.Энтузиастов со стороны ул. Пионерской, и у дома 51 по улице Энтузиастов, не справилась с управлением, совершила съезд с дороги и наезд на препятствие. В результате происшествия 21-летняя девушка-водитель получила травмы не совместимые с жизнью. Кристина водительских прав не имела, только обучалась в автошколе. Девушка за руль автомобиля села впервые, отправилась за подарком на День Рождения бабушки и не доехала до дома 200 метров. У Кристины осталось двое малышей - дочери 2-х и 3-х лет. Муж погибшей пребывает в местах лишения свободы по ст. 158 УК РФ.

Похороны состоялись 16 декабря в селе Маяк Искитимского района. 1 марта 2021 года Кристине Хамидовой исполнилось бы 22 года.