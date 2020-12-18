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Как можно узнать о положенных льготах и путинских выплатах и пособиях, разъяснение Госдумы

16:20 18.12.2020 Фото: pxhere
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Например, при рождении ребенка родителям придет уведомление о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные выплаты. Персональное информирование также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан, которым положены какие‑либо льготы.

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Персональное информирование также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан
Сюжет: Все пособия Путина
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Как можно узнать о положенных льготах и путинских выплатах и пособиях, разъяснение ГосдумыПочему не пришла на счет новая выплата в 5 000 рублей на детей до 8 лет: На это есть 3 причиныЕщё 401 новостей

Уже в этом году граждане начнут получать уведомления о положенных им социальных выплатах, пособиях и льготах. Рассказываем подробнее о нововведении.

Как узнать, какие льготы мне положены

Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале Госуслуг. Она будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются. Для того чтобы такая услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений.

Например, при рождении ребенка родителям придет уведомление о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные выплаты. Персональное информирование также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан, которым положены какие‑либо льготы.

А есть другие способы узнать о них?

Да. Уже сейчас получить информацию о доступных мерах социальной поддержки можно при личном обращении в МФЦ.

Кроме того, с 1 июля 2021 года о персональных льготах можно будет узнать круглосуточно по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале Госуслуг.

Источник: Госдума

выплаты госуслуги информирование льготы
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