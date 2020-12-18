Как живут пенсионеры России и других стран мира. Сравнение в цифрах дохода

Жители США на пенсию выходят в 65 и 67 лет. Средний размер выплат составляет 1,5 тыс. долларов.

Соединенные Штаты Америки в списке заняли 18 место

Уровень жизни пенсионеров в России по сравнению с другими странами гораздо ниже. Осенью 2020 года известный банк Франции Natixis составил рейтинг стран благополучной жизни пенсионеров и обнародовал его. РФ занимает в списке далеко не первое место.

Тройка стран с высоким уровнем жизни пенсионеров

Прежде чем предоставить рейтинг, аналитики провели соответствующее исследование. Главными критериями отбора были:

финансовая безопасность;

благополучие жизни граждан.

Во время исследования специалисты также ознакомились с глобальным индексом пенсионной выплаты, который вычисляется за счет уровня процентных ставок, производства и уровня доходов в стране. Не обошли стороной государственные долги и факты изменения климатических условий.

В тройку лучших стран для жизни пенсионеров вошли:

Исландия;

Швейцария;

Норвегия.

Соединенные Штаты Америки в списке заняли 18 место, а Россия – 44 ступень.

В результате специалисты отметили, что в 2020 году финансовая стабильность пенсионеров пошатнулась во всем мире. Это связано с тем, что планету «накрыла» пандемия COVID-19, в результате чего наступил мировой экономический кризис.

Пенсии пенсионеров России по сравнению с некоторыми другими странами

Размер пенсионных выплат в разных странах зависит от нескольких факторов, но самыми главными являются:

стаж работы;

средняя зарплата в стране;

средний размер пенсионных пособий.

Пенсионная система РФ

В России за последние несколько лет кардинально изменилась пенсионная система. С 2019 года на заслуженный отдых граждане страны могут выйти в 60 и 65 лет.

Россияне могут рассчитывать на одну из трех видов пенсий:

страховая. Начисляется в случае утери кормильца, по старости или инвалидности;

социальная. На этот вид выплат смогут рассчитывать граждане, которые не могут подтвердить свой стаж или не имеют необходимое его количество;

накопительная. Ее могут получать те граждане, которые открывали счет в банке, и откладывали средства из заработных плат или других доходов.

На 2020 год пенсии граждан Российской Федерации в среднем составляют:

15,5 тыс. руб. страховая;

14,6 тыс. руб. по инвалидности;

5,2 тыс. руб. социальная;

46 тыс. руб. выплачивают инвалидам и ветеранам войны.

Сколько получают пенсионеры в Соединенных Штатах Америки

Жители США на пенсию выходят в 65 и 67 лет. Средний размер выплат составляет 1,5 тыс. долларов. Также жители страны могут самостоятельно накопить необходимый размер пенсии, но при этом нужно отработать не менее 10 лет на одну из компаний страны. Так, некоторые граждане за жизнь успевают накопить 2, а то и даже 3 пенсии.

Досрочный пенсионный возраст составляет 62 года. Граждан страны должен обязательно подать запрос и указать причины этого шага. Выходя раньше на заслуженный отдых он может получать не 100% выплат, а 70% без дальнейшей возможности ее повышения.

Как живут пенсионеры в Китае

Пенсионная система в Китае достаточно особая, в КНР не получают выплаты работники сельского хозяйства. Пенсии могут получать менеджеры, государственные служащие, представители промышленности.

Пенсионный возраст зависит от места работы и может составлять от 50 до 60 лет.

За последние 30 лет в стране не могут принять окончательную пенсионную систему. Из-за чего очень страдают люди более преклонного возраста.

В среднем китайские пенсионеры получают 150-200 долларов, но, чтобы получать минимальные выплаты, нужно отработать не менее 15 лет в государственном предприятии.

Источник: 1rre.ru