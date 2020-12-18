Военнослужащим могут выплатить премию в конце 2020 года. Когда ждать?

Отечественное законодательство предусматривает, что доходы военных и гражданских работников ВС состоят из окладов по званиям и должностям и премиальной части. Сюда относятся и премии, что выплачиваются на основании приказа N 1010.

Приказ, о котором идет разговор, подписан 26 июля 2010 года и до сих пор продолжает работать

Многие российские военные ждут премию в конце 2020 года по приказу N 1010 «О дополнительных мерах по повышению эффективности использования фондов денежного довольствия военнослужащих и оплаты труда лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации» от 26 июля 2010 года. Стоит отметить, что в приказе нет конкретной суммы премий. Вот только есть установленная расчетная сумма, где применяется коэффициент. На данном основании устанавливается итоговая сумма и рассчитываются премиальные.

Какие премии предусмотрены российским военным

Отечественное законодательство предусматривает, что доходы военных и гражданских работников ВС состоят из окладов по званиям и должностям и премиальной части. Сюда относятся и премии, что выплачиваются на основании приказа N 1010.

Это те премии, которые выплачиваются по окончанию года военным и каждый квартал гражданским работникам. Размеры такого поощрения россиян будут зависеть от объема денег, что предоставляют в Минобороны на данные цели.

Приказ, о котором идет разговор, подписан 26 июля 2010 года и до сих пор продолжает работать. Выплаты предоставляются силовикам за счет денег из федерального бюджета, что экономят по результатам экономии в личных составах Вооруженных сил Российской Федерации.

Общая сумма направляемых средств всегда устанавливается по итогам анализа применения бюджетных средств. Дополнительные финансы из федерального бюджета на предусмотрены законодательством.

Какие премии предусмотрены военным в соответствии с приказом

определяться с тем, какой была экономия государственных средств, может только Министерство образования страны. Это же ведомство решает, можно ли направить деньги на выплаты работникам на основании приказа.

В последние несколько лет в ведомстве платили предновогодние премии. В текущем году были непредвиденные обстоятельства в виде коронавирусной пандемии. Поэтому сейчас нельзя точно говорить, что премии будут.

Приказ не устанавливает конкретные суммы премий. Но существует расчетная сумма, к которой принято использовать коэффициент. На таком основании проводятся окончательные подсчеты премий. Коэффициент не считается фиксированным показателем, он только отмечает некоторые лимиты:

лейтенанты и капитан-лейтенанты – до трех;

капитаны второго и третьего ранга, майорам и подполковникам – до четырех;

генерал-лейтенантам и вице-адмиралам – до десяти.

Какой может быть премия военным в декабре 2020 года

Расчетную сумму на текущий год еще никто не устанавливал. Руководитель Министерства обороны будет считать на основе того представления, что подготовит заместитель министра по финансовой и экономической работе. Гражданские служащие получают премию, которая зависит от того, какой будет расчетная сума.

В приказе также есть пункт, где отмечены сотрудники, что не могут претендовать на получение премии по окончанию года:

военным, которые имеют недавние дисциплинарные взыскания за некоторые проступки;

служащим, которые показали отрицательные итоги во время проверки уровня физической подготовки;

тем, кто нарушает хозяйственную деятельность, из-за чего причиняется ущерб;

военным, которые показали негативные итоги профессиональной деятельности.

Если верить слухам, которые в последние время распространяются во всемирной паутине, расчетная сумма премий для военных в текущем году составит около 10 тыс. р.

Источник: 1rre.ru