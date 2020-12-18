Пенсия за январь 2021: Как будет выплачиваться пенсия за январь в декабре 2020 года

Для тех пожилых людей, которые получают пенсию в почтовых отделениях или через почтальонов, а также на текущий счет в банке, нет необходимости заводить специально для пенсии карту «Мир». Деньги им будут поступать по прежнему графику.

Гражданам, которые по графику получают деньги после 9 числа, выплаты пойдут в январе

Выплата пенсии в предпраздничные дни всегда происходит по особому графику. Пресс-служба Пенсионного фонда России постоянно находится на связи с пожилыми людьми и комментирует все изменения, которые возникают в данной ситуации.

Когда будет выплачиваться пенсия

Не исключено, что выплата пенсии за январь 2021 года будет производиться заранее – с 25 по 31 декабря 2020 года. Гражданам, которые по графику получают деньги после 9 числа, выплаты пойдут в январе. Окончательное решения по этому вопросу пока не принято. О сроках выплат ПФР сообщит дополнительно на своем официальном сайте и в СМИ.

Выплаты за декабрь 2020 года пройдут по установленному графику и в полном объеме.

Часть пенсионеров получают выплаты через «Почту России». Эта организация начнет принимать посетителей после праздника с 4 января 2021 года. Во всех отделениях заранее будут известны графики работы и выплат пенсии по датам получения. Пожилым людям следует поинтересоваться в своем отделении, когда будет выплата.

Получающие деньги после указанной даты, также могут ожидать пенсию после 4 числа.

На какие карты будет выплата

Всех пенсионеров уведомили, что до конца 2020 года им необходимо оформить карту российской платежной системы «Мир» для получения пенсии и других социальных платежей. На карты международных систем Visa и MasterCard пенсия с 1 января 2021 года поступать не будет.

Для тех пожилых людей, которые получают пенсию в почтовых отделениях или через почтальонов, а также на текущий счет в банке, нет необходимости заводить специально для пенсии карту «Мир». Деньги им будут поступать по прежнему графику.

В 2021 году ожидается такое повышение пенсий:

с 1 января рост страховых пенсий составит 6,3%;

с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 2,6%;

с 1 августа могут повысится пенсии работающим пенсионерам;

с 1 октября пенсии военнослужащих возрастут на 4%.

Все новости пенсионного обеспечения лучше отслеживать на официальном сайте Пенсионного фонда России.

Источник: 1rre.ru

О выплате пенсий через Почту России в новогодние праздники в Новосибирской области