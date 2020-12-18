18.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Пенсия за январь 2021: Как будет выплачиваться пенсия за январь в декабре 2020 года

17:20 18.12.2020 Фото: pxhere
0

Для тех пожилых людей, которые получают пенсию в почтовых отделениях или через почтальонов, а также на текущий счет в банке, нет необходимости заводить специально для пенсии карту «Мир». Деньги им будут поступать по прежнему графику.

% name% title
Гражданам, которые по графику получают деньги после 9 числа, выплаты пойдут в январе

Выплата пенсии в предпраздничные дни всегда происходит по особому графику. Пресс-служба Пенсионного фонда России постоянно находится на связи с пожилыми людьми и комментирует все изменения, которые возникают в данной ситуации.

Когда будет выплачиваться пенсия

Не исключено, что выплата пенсии за январь 2021 года будет производиться заранее – с 25 по 31 декабря 2020 года. Гражданам, которые по графику получают деньги после 9 числа, выплаты пойдут в январе. Окончательное решения по этому вопросу пока не принято. О сроках выплат ПФР сообщит дополнительно на своем официальном сайте и в СМИ.

Выплаты за декабрь 2020 года пройдут по установленному графику и в полном объеме.

Часть пенсионеров получают выплаты через «Почту России». Эта организация начнет принимать посетителей после праздника с 4 января 2021 года. Во всех отделениях заранее будут известны графики работы и выплат пенсии по датам получения. Пожилым людям следует поинтересоваться в своем отделении, когда будет выплата.

Получающие деньги после указанной даты, также могут ожидать пенсию после 4 числа.

На какие карты будет выплата

Всех пенсионеров уведомили, что до конца 2020 года им необходимо оформить карту российской платежной системы «Мир» для получения пенсии и других социальных платежей. На карты международных систем Visa и MasterCard пенсия с 1 января 2021 года поступать не будет.

Для тех пожилых людей, которые получают пенсию в почтовых отделениях или через почтальонов, а также на текущий счет в банке, нет необходимости заводить специально для пенсии карту «Мир». Деньги им будут поступать по прежнему графику.

В 2021 году ожидается такое повышение пенсий:

  • с 1 января рост страховых пенсий составит 6,3%;
  • с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 2,6%;
  • с 1 августа могут повысится пенсии работающим пенсионерам;
  • с 1 октября пенсии военнослужащих возрастут на 4%.

Все новости пенсионного обеспечения лучше отслеживать на официальном сайте Пенсионного фонда России.

Источник: 1rre.ru

О выплате пенсий через Почту России в новогодние праздники в Новосибирской области

15 декабря 2020 15:38

В график доставки пенсий и иных выплат по линии ПФР в предстоящие новогодние праздники через почтовые организации региона внесены изменения.

В предстоящие новогодние праздничные и выходные дни доставка пенсий и иных социальных выплат  отделами доставки и отделениями почтовой связи Новосибирской области будет производиться с некоторыми изменениями.

В участках доставки пенсий и пособий г. Новосибирска, г. Бердска и г. Искитима:

- 29 декабря за 3 января;

- 4 января за 4 и 7 января;

- 5 января  за 5 и 8 января;

- 6 января за 6 января;

- 9 января за 9 и 10 января.

В отделениях почтовой связи г. Новосибирска:

- 29 декабря за 3 января;

- 4 января за 4 января;

- 5 января за 5 января;

- 6 января за 6 и 7 января;

- 8 января за 8 и 10 января;

- 9 января за 9 января.

В отделениях почтовой связи других городов, районных центров и населенных пунктов Новосибирской области выплаты будут производиться в соответствии с режимом работы отделений почтовой связи.

Выплата через кредитные учреждения (банки) – по обычному графику в январе в соответствии с Соглашением.

пенсия пенсия в январе число получения январь 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

По каким числам вам приходит пенсия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВытолкали из ЦГБ Бердска больного пневмонией после "громкого" разговора с врачом сотрудники безопасности. Ему выписали витаминки и водичку
18:34 18-12-2020
Вытолкали из ЦГБ Бердска больного пневмонией после
Как перевезти горнолыжное снаряжение: правила и тарифы авиакомпаний
18:30 18-12-2020
Как перевезти горнолыжное снаряжение: правила и тарифы авиакомпаний
БердскПодаркопад или Что спрятать под ёлку?
18:24 18-12-2020
Подаркопад или Что спрятать под ёлку?
Валентин Гафт и Ольга Остроумова: история любви двух актеров
18:20 18-12-2020
Валентин Гафт и Ольга Остроумова: история любви двух актеров
За обвес сыра: обматерил и угрожал расправой бунтарь в Новосибирске. Борца за права потребителей задержали гвардейцы
18:15 18-12-2020
За обвес сыра: обматерил и угрожал расправой бунтарь в Новосибирске. Борца за права потребителей задержали гвардейцы
Рассказал о "лайт-вакцине" от коронавируса глава Центра Гамалеи Гинцбург. Чем она отличается от "Спутника V"
18:00 18-12-2020
Рассказал о
Какими будут пенсии московских пенсионеров с 1 января 2021 года?
17:50 18-12-2020
Какими будут пенсии московских пенсионеров с 1 января 2021 года?
Насиловал и истязал шестерых детей приемный отец. Его задержали
17:45 18-12-2020
Насиловал и истязал шестерых детей приемный отец. Его задержали
Развелась с бизнесменом Удодовым сестра Мишустина. Узнала о его махинациях с НДС
17:41 18-12-2020
Развелась с бизнесменом Удодовым сестра Мишустина. Узнала о его махинациях с НДС
Замахнулся топором на участкового пьяный "Ромео" в Новосибирске. Его задержали
17:32 18-12-2020
Замахнулся топором на участкового пьяный