Пенсия за январь 2021: Как будет выплачиваться пенсия за январь в декабре 2020 года

Выплата пенсии в предпраздничные дни всегда происходит по особому графику. Пресс-служба Пенсионного фонда России постоянно находится на связи с пожилыми людьми и комментирует все изменения, которые возникают в данной ситуации.
Когда будет выплачиваться пенсия
Не исключено, что выплата пенсии за январь 2021 года будет производиться заранее – с 25 по 31 декабря 2020 года. Гражданам, которые по графику получают деньги после 9 числа, выплаты пойдут в январе. Окончательное решения по этому вопросу пока не принято. О сроках выплат ПФР сообщит дополнительно на своем официальном сайте и в СМИ.
Выплаты за декабрь 2020 года пройдут по установленному графику и в полном объеме.
Часть пенсионеров получают выплаты через «Почту России». Эта организация начнет принимать посетителей после праздника с 4 января 2021 года. Во всех отделениях заранее будут известны графики работы и выплат пенсии по датам получения. Пожилым людям следует поинтересоваться в своем отделении, когда будет выплата.
Получающие деньги после указанной даты, также могут ожидать пенсию после 4 числа.
На какие карты будет выплата
Всех пенсионеров уведомили, что до конца 2020 года им необходимо оформить карту российской платежной системы «Мир» для получения пенсии и других социальных платежей. На карты международных систем Visa и MasterCard пенсия с 1 января 2021 года поступать не будет.
Для тех пожилых людей, которые получают пенсию в почтовых отделениях или через почтальонов, а также на текущий счет в банке, нет необходимости заводить специально для пенсии карту «Мир». Деньги им будут поступать по прежнему графику.
В 2021 году ожидается такое повышение пенсий:
- с 1 января рост страховых пенсий составит 6,3%;
- с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 2,6%;
- с 1 августа могут повысится пенсии работающим пенсионерам;
- с 1 октября пенсии военнослужащих возрастут на 4%.
Все новости пенсионного обеспечения лучше отслеживать на официальном сайте Пенсионного фонда России.
Источник: 1rre.ru
О выплате пенсий через Почту России в новогодние праздники в Новосибирской области
15 декабря 2020 15:38
В график доставки пенсий и иных выплат по линии ПФР в предстоящие новогодние праздники через почтовые организации региона внесены изменения.
В предстоящие новогодние праздничные и выходные дни доставка пенсий и иных социальных выплат отделами доставки и отделениями почтовой связи Новосибирской области будет производиться с некоторыми изменениями.
В участках доставки пенсий и пособий г. Новосибирска, г. Бердска и г. Искитима:
- 29 декабря за 3 января;
- 4 января за 4 и 7 января;
- 5 января за 5 и 8 января;
- 6 января за 6 января;
- 9 января за 9 и 10 января.
В отделениях почтовой связи г. Новосибирска:
- 29 декабря за 3 января;
- 4 января за 4 января;
- 5 января за 5 января;
- 6 января за 6 и 7 января;
- 8 января за 8 и 10 января;
- 9 января за 9 января.
В отделениях почтовой связи других городов, районных центров и населенных пунктов Новосибирской области выплаты будут производиться в соответствии с режимом работы отделений почтовой связи.
Выплата через кредитные учреждения (банки) – по обычному графику в январе в соответствии с Соглашением.