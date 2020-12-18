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В России могут запретить разглашать данные об оперативниках

20:00 18.12.2020 Фото: https://pixabay.com/ru/
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Сейчас такая мера защиты может применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из‑за их служебной деятельности.

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Разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих может быть запрещено

Разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих может быть запрещено. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 17 декабря.

Поправки вносятся в Закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» для уточнения оснований и порядка конфиденциальности сведений о защищаемом лице.

Сейчас такая мера защиты может применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из‑за их служебной деятельности.

Вместе с тем расширяется практика несанкционированного опубликования в Интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями, отмечают авторы законопроекта.

Предлагается усилить меры госзащиты указанных категорий граждан в части установления возможности ограничить доступ к указанной информации, которая содержится в ряде информационных систем (Пенсионного фонда, Росреестра, ФОМС, ГИБДД, ФНС, ФССП и так далее).

Устанавливается возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности. Исключением является случаи согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, а также выявление их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства.

Также проектом закона предлагается внести уточнения в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и ввести запрет на разглашение сведений о такой деятельности. Эти сведения могут предать гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объёме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.

Источник: Парламентская газета

военнослужащие правоохранительные органы частная жизнь анонимность
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