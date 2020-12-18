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Дети без петард: хотят запретить покупать и использовать петарды школьникам в России

10:47 18.12.2020 Фото: https://pixabay.com/
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Мы предлагаем, во-первых, запретить продажу несовершеннолетним, во-вторых хранение и использование несовершеннолетними лицами, в-третьих, чтобы у муниципалитетов появилась возможность устанавливать специальные площадки, вне которых пускать запрещено, заявили в Госдуме.

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Нужно ввести запрет на продажу несовершеннолетним любой пиротехники

Нужно ввести запрет на продажу несовершеннолетним любой пиротехники, включая бенгальские огни, запретить детям использовать фейерверки и ввести ответственность за нарушение правил обращения с салютами. Об этом сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. 

Ранее лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и Владимир Бурматов обратились к заместителю председателя правительства Михаилу Мишустину с просьбой утвердить новые требования пожарной безопасности при продаже и использовании пиротехники.

«Мы предлагаем, во-первых, запретить продажу несовершеннолетним, во-вторых хранение и использование несовершеннолетними лицами, в-третьих, чтобы у муниципалитетов появилась возможность устанавливать специальные площадки, вне которых пускать запрещено. Плюс — ввести административную ответственность, которая сейчас отсутствует, за нарушение этих правил», — сказал Бурматов.

По его мнению, несовершеннолетним нельзя продавать любую пиротехнику, в том числе, бенгальские огни «Это не детская забава», — заявил депутат.

Бурматов добавил, что на бенгальские огни, хлопушки и фонтаны холодного огня, которые относятся к первому классу опасности, не распространяется требование использовать их только на специально отведённых площадках, а пиротехнику, которая относится ко второму и третьему классу опасности, в том числе, петарды, салюты и фейерверки, можно использовать только в отведённых для этого местах.

Источник: Парламентская газета

дети запрет петарды пиротехника Удалить элемент: Владимир Бурматов Владимир Бурматов
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