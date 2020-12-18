Валентин Гафт и Ольга Остроумова: история любви двух актеров

Их брак продлился 26 лет

Сегодня родные, близкие, коллеги и друзья провели в последний путь Валентина Гафта. Его верная спутница — Ольга Остроумова — осталась одна. Вспоминаем красивую историю любви этой пары.

Ольга Остроумова и Валентин Гафт — одна из образцовых пар отечественного шоу бизнеса. Они вели тихую, закрытую семейную жизнь без скандалов и публичных разбирательств. Единственное, что нарушило размеренное течение их будней — ток-шоу, на котором бывшая возлюбленная Гафта представила внебрачного сына актера и на всю страну рассказала об их отношениях.

Судьба так распорядилась, чтобы самую настоящую и искреннюю любовь народного артиста звали также, как и его единственную дочь, которая покончила жизнь самоубийством. Ольга Остроумова имела большое влияние на Гафта. Под ее воздействием он даже принял православную веру.

Как познакомились Валентин Гафт и Ольга Остроумова

Брак влюбленных продлился 26 лет и выглядел вполне счастливым. Они поженились в 1996 году. Народный артист РСФСР Валентин Гафт стал третьим супругом Ольги Остроумовой. Она была с ним в последние дни жизни актера. Знакомство состоялось в далекие 90-е на корпоративе в кафе «Фиалка», когда у Ольги Остроумовой уже было двое детей на руках. В тот день Валентин Гафт предложил ей прогуляться. Так и началась их история. За 20 лет до этого дня они вместе снимались в фильме «Гараж», но даже не обратили внимания друг на друга.

Как Ольга Остроумова относилась к прошлым отношениям Гафта

Известная актриса сказала, что не имела ничего против общения Гафта со своим внебрачным сыном и оказания ему финансовой помощи. Единственное, что вызывало у Остроумовой недоумение, — это необходимость выносить ситуацию на всеобщее обозрение. Актриса не понимает, что побудило бывшую возлюбленную Гафта Елену Никитину идти на телевиденье и рассказывать об их отношениях.

Будет ли Ольга Остроумова претендовать на наследство Гафта

Сама актриса не комментирует свои планы относительно получения наследства. Не известно и то, было ли у Гафта завещание. В соответствии с законодательством Остроумова является наследницей первой очереди, поскольку находилась в законном браке с Валентином Иосифовичем на момент его смерти.

Никас Сафронов на похоронах высказался относительно наследства Гафта. Он считает, что его в полной мере должна получить Ольга Остроумова. Художник заметил, что 73-летняя вдова вложила в последние годы очень много денег и сил, чтобы восстановить здоровье народного артиста. Напомним, ему делали операцию на сердце, а в августе 2019 года у Валентина Гафта случился инсульт.

Источник: Пронедра