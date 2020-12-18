Откроет ли Финляндия границу для России до Нового года?

По словам руководителя отдела пограничного контроля Главного управления погранслужбы Туомаса Лаосмаа, границу страны не откроют для россиян до того момента, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация на территории их государства.

Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила дала интервью журналистам

Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила дала интервью журналистам, в котором рассказала о том, продлят ли визы тем, кто не смог воспользоваться ими в уходящем году из-за пандемии коронавируса. генконсул уточнила также, можно ли иностранцам рассчитывать в таких случаях на скидки.

По словам Анне Ламмила, ранее выданные иностранным гражданам визы в подавляющем большинстве были долгосрочными – на сроки от трех до пяти лет.

«Когда мы принимаем консульские сборы, люди получают услугу — это плата за рассмотрение их заявлений. Поэтому делать какие-либо скидки мы не можем», — констатировала генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге.

Когда Финляндию откроют для России – заявление Пограничной службы

Официальные представители Пограничной службы Финляндии обнародовали свои разъяснения по новому закону, регламентирующему допуск в страну туристов из-за рубежа. Российской Федерации в новом списке по-прежнему нет.

По словам руководителя отдела пограничного контроля Главного управления погранслужбы Туомаса Лаосмаа, границу страны не откроют для россиян до того момента, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация на территории их государства.

Из нового закона финского правительства следует, что прежде всего речь идет об открытии границ внутри Евросоюза. Помимо этого, въезд в Финляндию разрешен гражданам, представляющим третьи страны, фигурирующие в «зеленом списке» Европейской комиссии. России в нем тоже нет.

Туристам из каких стран разрешен въезд в Финляндию?

В так называемый «зеленый список» Еврокомиссии вошли следующие страны:

КНР;

Макао;

Таиланд;

Руанда;

Австралия;

Новая Зеландия;

Гонконг;

Сингапур;

Южная Корея;

Япония.

Туомас Лаосмаа обратил внимание на тот факт, что список государств обновляется крайне медленными темпами.

В перечне причин для въезда в Финляндию значится необходимость неотложно пройти лечение, к примеру, если предстоит хирургические вмешательство в финской медицинской клинике.

Анне Ламмила уточнила, что в страну разрешено прибывать сейчас дипломатам, членам международных организаций, военным, а также персоналу, оказывающему помощь лицам, исполняющим свои служебные обязанности. Кроме того, въезжать в Финляндию можно в настоящее время официальным представителям стран, участвующих в переговорных процессах международного уровня, подытожила генеральный консул.

Источник: Пронедра