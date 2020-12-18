Почему хакеры из России не помогли вновь стать президентом США Трампу, ответил Путин. Смотрите видео

С.Шнуров: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Д.Песков: Давайте вернёмся в Центр международной торговли. Мы давали слово наиболее авторитетному журналисту здесь, теперь начинающему журналисту я хочу дать слово. Я увидел Сергея Шнурова. Дайте, пожалуйста, микрофон.

С.Шнуров: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Сергей Шнуров, международный телеканал RTVI.

Самый козырный вопрос, про Навального, я, скорее всего, оставлю своим коллегам, я такой добрый буду, а так как канал у нас международный, вопрос мой будет следующий: почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу? Они что, все уже эмигрировали в Силиконовую долину? И своих же не бросают, как Вы любите говорить. На какую должность теперь может рассчитывать Трамп? И приютите ли Вы его, если он попросит политического убежища, как Сноуден? Это такой развёрнутый вопрос. Это было от канала.

Теперь лично от меня: как простому русскому человеку, простому, обыкновенному, каких большинство, описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?

В.Путин: Начну с завершающей части Вашего вопроса. Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить «редиска», а не употреблять ненормативную лексику. В принципе язык русский достаточно богатый, для того чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике, о которой Вы сейчас сказали.

Но хочу Вас поблагодарить уже за то, что Вы сейчас её не использовали, как Вы это делаете иногда, я так понимаю, со сцены на массовую аудиторию. За это Вам большое спасибо, за сегодняшнюю нашу форму общения.

Почему российские хакеры в этот раз не помогли избраться Трампу? Я считаю, что это не вопрос с Вашей стороны, это провокация. Российские хакеры не помогали избираться действующему пока Президенту Соединённых Штатов и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это всё домыслы, это всё повод для того, чтобы портить отношения между Россией и Соединёнными Штатами. Это повод для того, чтобы не признать легитимность действующего пока Президента Соединённых Штатов Америки по внутриполитическим американским соображениям. В этом смысле российско-американские отношения стали заложником внутренней политики в самих Соединённых Штатах.

На мой взгляд, это для них самих плохо, но это их выбор, пускай они делают что хотят. Мы исходим из того, что вновь избранный Президент Соединённых Штатов поймёт, что происходит, он человек опытный и во внутренней политике, и во внешней политике. Рассчитываем на то, что все проблемы, которые возникли, – не все, хотя бы часть из них – будут решаться при новой администрации.

Трампу, мне кажется, трудоустраиваться нет никакой необходимости. Почти 50 процентов населения за него проголосовало, если считать по количеству избирателей, а не по выборщикам. У него большая достаточно база поддержки внутри Соединённых Штатов, и, насколько я понимаю, он не собирается уходить из политической жизни своей страны.