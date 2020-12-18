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Путин: Зеленскому не хватает политического мужества. А Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать

10:21 18.12.2020 Фото: Кадр из эфира
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Президент России: Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержания производства, решения социальных вопросов, вопросов инфраструктурного характера и так далее. Так что будем двигаться спокойно в этом направлении.

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В.Путин: Что касается перспектив развития отношений между Россией и Украиной, это в значительной степени зависит от украинских властей

17 декабря президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в рамках ежегодной пресс-конференции.

Софья Брыканова, информационное агентство «Дон-24».

Сам вопрос о том, насколько сегодня Вы видите перспективы урегулирования конфликта в республике Донбасс и какие, по-вашему, есть перспективы развития у отношений России и Украины?

Спасибо.

В.Путин: Что касается перспектив развития отношений между Россией и Украиной, это в значительной степени зависит от украинских властей, я сейчас не скажу от Украины, а от украинских властей. Ведь практически все предыдущие главы государств, которые приходили, и действующий, кстати говоря, Владимир Александрович Зеленский, приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, приходили с лозунгом объединения страны, в конечном итоге и выстраивания отношений с Россией. Но ничего не получается у них до сих пор, потому что они, когда приходят к власти, опираются на большинство народа и большинство избирателей, приходящим к урнам для голосования, а когда попадают во власть, уже начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться – ну не хватает, мне кажется, просто политического мужества, – оглядываться на крайние националистические силы. И процесс замирает.

Так же происходит примерно и сейчас. Слава богу, когда мы в Париже встречались в рамках «нормандского формата», мы договорились о прекращении боевых действий. И это действительно соблюдается, это действительно большое достижение, произошёл обмен удерживаемыми лицами.

Но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы. Ничего не сделано, по сути дела, в плане политического урегулирования. И более того, официальные лица в Киеве много раз уже публично заявляют о том, что они не собираются выполнять Минские соглашения, ставят вопрос о пересмотре его основополагающих положений.

Я хочу обратить ваше внимание на то, что Минские соглашения подтверждены соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН и, значит, приобрели силы международного закона, поэтому вот так, в одностороннем порядке, ничего пересмотреть не удастся, нужно с уважением относиться и к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса.

Поэтому, на мой взгляд, урегулирование неизбежно, рано или поздно это произойдёт. Вопрос в том – когда. Это в значительной степени, повторяю ещё раз, зависит от сегодняшних украинских властей.

А Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержания производства, решения социальных вопросов, вопросов инфраструктурного характера и так далее. Так что будем двигаться спокойно в этом направлении. Мы, без всяких сомнений, можете не сомневаться, понимаем всю сложность той ситуации, которая в Донбассе сложилась и, повторяю ещё раз, не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем это делать дальше.

конфликт в Донбассе пресс-конференция украина Владимир Путин
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