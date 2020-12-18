NASA: Темный вихрь на Нептуне резко изменил направление - убегает от смерти

В январе этого года Хаббл заметил еще одно темное пятно меньшего размера, которое временно появилось возле его более крупного родственника. Возможно, это был кусок гигантского вихря, который откололся, улетел, а затем исчез в последующих наблюдениях.

Еще одна необычная особенность темного пятна - отсутствие вокруг него ярких облаков-компаньонов

Астрономы с помощью космического телескопа НАСА Хаббл наблюдали, как таинственный темный вихрь на Нептуне резко уклонился от вероятной смерти на гигантской голубой планете.

Шторм, который шире Атлантического океана, зародился в северном полушарии планеты и обнаружен Хабблом в 2018 году . Наблюдения через год показали, что он начал дрейфовать на юг к экватору, где ожидается, что штормы исчезнут из поля зрения. К удивлению наблюдателей, Хаббл заметил, что к августу 2020 года направление вихря изменилось, вернувшись к северу. Хотя Хаббл отслеживал похожие темные пятна в течение последних 30 лет, это непредсказуемое поведение атмосферы - нечто новое.

Столь же загадочно, что шторм был не один. В январе этого года Хаббл заметил еще одно темное пятно меньшего размера, которое временно появилось возле его более крупного родственника. Возможно, это был кусок гигантского вихря, который откололся, улетел, а затем исчез в последующих наблюдениях.

«Мы взволнованы этими наблюдениями, потому что этот меньший темный фрагмент потенциально является частью процесса разрушения темного пятна», - сказал Майкл Х. Вонг из Калифорнийского университета в Беркли. «Это процесс, который никогда не наблюдался. Мы видели, как несколько других темных пятен исчезают, и они исчезли, но мы никогда не видели, чтобы что-либо нарушалось, даже если это предсказано компьютерным моделированием».

Большой шторм, который составляет 4600 миль в диаметре, является четвертым темным пятном, которое Хаббл наблюдал на Нептуне с 1993 года. Две другие темные бури были обнаружены космическим кораблем "Вояджер-2" в 1989 году, когда он пролетал над далекой планетой, но они исчезли до того, как Хаббл. мог наблюдать за ними. С тех пор только Хаббл имел резкость и чувствительность в видимом свете, чтобы отслеживать эти неуловимые особенности, которые последовательно появлялись и затем исчезали в течение примерно двух лет каждая. Хаббл обнаружил этот последний шторм в сентябре 2018 года.

Злая погода

Темные вихри Нептуна - это системы высокого давления, которые могут образовываться в средних широтах и ​​затем перемещаться к экватору. Вначале они остаются стабильными из-за сил Кориолиса, которые заставляют штормы в северном полушарии вращаться по часовой стрелке из-за вращения планеты. (Эти штормы не похожи на ураганы на Земле, которые вращаются против часовой стрелки, потому что они представляют собой системы низкого давления.) Однако, когда шторм дрейфует к экватору, эффект Кориолиса ослабевает, и шторм распадается. В компьютерном моделировании, проведенном несколькими разными командами, эти штормы следуют более или менее прямым путем к экватору, пока не исчезнет эффект Кориолиса, удерживающий их вместе. В отличие от моделирования, последний гигантский шторм не переместился в экваториальную «зону поражения».

«Было действительно захватывающе видеть этот номер так, как будто он должен действовать, а затем внезапно он просто останавливается и возвращается назад», - сказал Вонг. «Это было удивительно».

Темное пятно младший

Наблюдения Хаббла также показали, что загадочная инверсия пути темного вихря произошла одновременно с появлением нового пятна, неофициально называемого «темным пятном младшего». Новейшее пятно было немного меньше своего кузена - около 3900 миль в поперечнике. Это было недалеко от основного темного пятна, обращенного к экватору - в месте, где, как показывают некоторые симуляции, может произойти сбой.

Однако время появления меньшего пятна было необычным. «Когда я впервые увидел маленькое пятно, я подумал, что разрушается более крупное», - сказал Вонг. «Я не думал, что формируется еще один вихрь, потому что маленький находится дальше к экватору. Значит, он находится в этой нестабильной области. Но мы не можем доказать, что они связаны между собой. Это остается полной загадкой.

«Также в январе темный вихрь прекратил движение и снова начал двигаться на север», - добавил Вонг. «Может быть, сбросив этот фрагмент, этого было достаточно, чтобы остановить его движение к экватору».

Исследователи продолжают анализировать больше данных, чтобы определить, есть ли остатки темного пятна младшего возраста. сохраняться до конца 2020 года.

Темные бури по-прежнему озадачивают

До сих пор остается загадкой, как образуются эти штормы, но этот последний гигантский темный вихрь до сих пор изучен лучше всего. Темный вид шторма может быть из-за приподнятого слоя темных облаков, и он может говорить астрономам о вертикальной структуре шторма.

Еще одна необычная особенность темного пятна - отсутствие вокруг него ярких облаков-компаньонов, которые присутствовали на снимках, сделанных телескопом Хаббл, когда вихрь был обнаружен в 2018 году. По-видимому, облака исчезли, когда вихрь остановил свое путешествие на юг. Яркие облака образуются, когда поток воздуха возмущается и отклоняется вверх над вихрем, в результате чего газы, вероятно, замерзают в кристаллы льда метана. По мнению исследователей, отсутствие облаков может дать информацию о том, как развиваются пятна.

Погодный глаз на внешних планетах

Хаббл сделал множество изображений темных пятен в рамках программы Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL), долгосрочного проекта Хаббла, возглавляемого Эми Саймон из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд, который ежегодно делает глобальные карты. внешних планет нашей солнечной системы, когда они находятся ближе всего к Земле по своим орбитам.

Ключевые цели OPAL - изучить долгосрочные сезонные изменения, а также зафиксировать сравнительно преходящие события, такие как появление темных пятен на Нептуне или, возможно, на Уране. Эти темные бури могут быть настолько скоротечными, что в прошлом некоторые из них могли появляться и исчезать во время многолетних перерывов в наблюдениях Хаббла за Нептуном. Программа OPAL гарантирует, что астрономы не пропустят еще одну.

«Мы бы ничего не знали об этих последних темных пятнах, если бы не Хаббл», - сказал Саймон. «Теперь мы можем следить за большим штормом в течение многих лет и наблюдать за его полным жизненным циклом. Если бы у нас не было Хаббла, то мы могли бы подумать, что Большое темное пятно, увиденное« Вояджером »в 1989 году, все еще находится на Нептуне, как и Большое красное пятно Юпитера. И мы бы не узнали о четырех других местах, открытых Хабблом ». Вонг представит результаты своей работы 15 декабря на осеннем заседании Американского геофизического союза .

Космический телескоп Хаббл - это проект международного сотрудничества между НАСА и ЕКА (Европейское космическое агентство). Центр космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд, управляет телескопом. Научный институт космического телескопа (STScI) в Балтиморе, штат Мэриленд, проводит научные операции Хаббла. STScI управляется для НАСА Ассоциацией университетов для исследований в области астрономии в Вашингтоне, округ Колумбия.

Источник: НАСА