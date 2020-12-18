Заметет или подморозит? Какая погода ждет 18 декабря жителей Бердска

На дорогах местами гололедица.

Облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -8, -13 °С, при прояснениях до -20 °С, днем -6, -11 °С.