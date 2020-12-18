ОСАГО переводят в электронный вид

В ряде регионов создаются ситуации, когда страхователю, который заключил договор страхования через Интернет, бывает проблематично получить страховую выплату, поскольку для оформления всех необходимых документов он должен прибыть в офис страховщика за несколько тысяч километров от места проживания. Госдума скоро исправит эту ситуацию - примет закон.

Законопроект, который предусматривает переход на электронный способ оформления документов для получения страхового возмещения, был внесен в Государственную Думу

Законопроект, который предусматривает переход на электронный способ оформления документов для получения страхового возмещения, был внесен в Государственную Думу 13.07.20 группой депутатов во главе с председателем Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Комментируя положения законопроекта, Анатолий Аксаков отметил, что в настоящее время граждане могут заключать договоры страхования через Интернет. Однако действующее страховое законодательство по обязательным видам страхования, в том числе ОСАГО, предполагает, что при наступлении страхового случая потерпевший должен осуществить не только сбор разнообразных справок и документов, но и предоставить их страховщику, как правило, на бумажных носителях лично или по почте.

«В ОСАГО прямо предусмотрено, что обмен информацией в электронном виде не освобождает потерпевшего от предоставления всех документов для страховой выплаты на бумажном носителе. Кроме того, существует обязанность потерпевшего предоставлять страховщику для осмотра поврежденное имущество, в ОСАГО такая обязанность потерпевшего прямо определена законом», - напомнил Анатолий Аксаков.

По его словам, в ряде регионов создаются ситуации, когда страхователю, который заключил договор страхования через Интернет, бывает проблематично получить страховую выплату, поскольку для оформления всех необходимых документов он должен прибыть в офис страховщика за несколько тысяч километров от места проживания. «Это ведет к дополнительным тратам: расходам на получение и пересылку документов, предоставление повреждённого имущества для осмотра страховщику. Наиболее остро проблема проявилась при введении ограничительных мер из-за пандемии коронавируса и перевода на удаленную работу части персонала страховых организаций. Текущая ситуация выявила потребность в полностью дистанционных сервисах по возмещению ущерба в рамках договоров страхования», - заявил Анатолий Аксаков.

Предлагаемый проект федерального закона исключает обязанность потерпевшего предоставлять документы о страховом возмещении только в бумажном виде - устанавливается право потерпевшего осуществлять обмен необходимыми документами и информацией в электронной форме (в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг). В ОСАГО осмотр транспортного средства потерпевшего страховщиком предлагается допустить путем предоставления потерпевшим фото- и видеоматериалов с использованием мобильного приложения «Помощник ОСАГО», разработанного Банком России совместно с Российским Союзом Автостраховщиков для оформления электронного европротокола.

«Мы предлагаем в ОСАГО, учитывая массовость данного вида страхования, установить двухлетний переходный период после вступления предлагаемых изменений в силу, когда полностью электронный документооборот может осуществляться только в случае достижения соглашения о таком взаимодействии при заключении договора», - отметил Анатолий Аксаков. Банк России наделяется полномочиями по установлению требований к обмену информацией и документами между потерпевшим и страховщиком в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, а также гражданской ответственности владельца опасного объекта (аналогично полномочиям, предоставленным Банку России в ОСАГО).

Источник: Госдума