Путин дал приказ: глава Башкирии выясняет, почему мама с 9-месячным ребенком не получила путинские выплаты в ноябре и декабре 2020 года

Жительница республики в обращении сообщила, что не знает, куда обратиться с этим вопросом. По ее словам, выплаты в пандемию являются для нее единственным спасением. Туктарова также спросила, планируются ли новые выплаты в 2021 году.

Ранее Владимиру Путину во время пресс-конференции поступило обращение от жительницы региона Альгизы Туктаровой о том, что в ноябре и декабре она не получила выплаты на своего девятимесячного ребенка.

Ранее Владимиру Путину во время пресс-конференции поступило обращение от жительницы региона Альгизы Туктаровой о том, что в ноябре и декабре она не получила выплаты на своего девятимесячного ребенка.

Глава Башкирии Радий Хабиров в четверг поручил разобраться с системой социальных выплат в Башкирии после обращения жительницы города Кумертау к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики.

В кол-центр пресс-конференции Владимира Путина поступило обращение от Альгизы Туктаровой из Кумертау. По ее словам, в ноябре и декабре она не получила выплаты на своего девятимесячного ребенка через Пенсионный фонд.

"Необходимо проверить всю систему социальных выплат, чтобы исключить возможные сбои. Люди должны получить то, что им положено, в полном объеме", - привели слова Хабирова в пресс-службе.

Жительница республики в обращении сообщила, что не знает, куда обратиться с этим вопросом. По ее словам, выплаты в пандемию являются для нее единственным спасением. Туктарова также спросила, планируются ли новые выплаты в 2021 году.

Источник: ТАСС