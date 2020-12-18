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Путин дал приказ: глава Башкирии выясняет, почему мама с 9-месячным ребенком не получила путинские выплаты в ноябре и декабре 2020 года

10:28 18.12.2020 Фото: страница Вконтакте главы республики
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Жительница республики в обращении сообщила, что не знает, куда обратиться с этим вопросом. По ее словам, выплаты в пандемию являются для нее единственным спасением. Туктарова также спросила, планируются ли новые выплаты в 2021 году.

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Ранее Владимиру Путину во время пресс-конференции поступило обращение от жительницы региона Альгизы Туктаровой о том, что в ноябре и декабре она не получила выплаты на своего девятимесячного ребенка.

Ранее Владимиру Путину во время пресс-конференции поступило обращение от жительницы региона Альгизы Туктаровой о том, что в ноябре и декабре она не получила выплаты на своего девятимесячного ребенка.

Глава Башкирии Радий Хабиров в четверг поручил разобраться с системой социальных выплат в Башкирии после обращения жительницы города Кумертау к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики.

В кол-центр пресс-конференции Владимира Путина поступило обращение от Альгизы Туктаровой из Кумертау. По ее словам, в ноябре и декабре она не получила выплаты на своего девятимесячного ребенка через Пенсионный фонд.

"Необходимо проверить всю систему социальных выплат, чтобы исключить возможные сбои. Люди должны получить то, что им положено, в полном объеме", - привели слова Хабирова в пресс-службе.

Жительница республики в обращении сообщила, что не знает, куда обратиться с этим вопросом. По ее словам, выплаты в пандемию являются для нее единственным спасением. Туктарова также спросила, планируются ли новые выплаты в 2021 году.

Источник: ТАСС

башкирия выплаты пресс-конференция Радий Хабиров Владимир Путин
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