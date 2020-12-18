Forbes назвал самые богатые семейные кланы США. Лидер - семья Уолтоны, владеющих сетью Walmart

Суммарное состояние 50 богатейших семей США за пять лет выросло почти на треть и превысило $1 трлн. Самым успешным кланом остаются наследники ретейл-гиганта Уолтоны.
Американский Forbes опубликовал рейтинг 50 богатейших семейных кланов США. По подсчетам журнала, их суммарное состояние составило $1,2 трлн. Это прирост почти на 30% в сравнении с 2015 годом, когда общий капитал составлял $916 млрд. Минимальное состояние для попадания в рейтинг выросло за пять лет с $6 млрд до $7,3 млрд. Это была хорошая пятилетка для самых успешных семей Америки, делает вывод журнал.
Первое место в рейтинге сохранила семья Уолтонов — наследников крупнейшего ретейлера Walmart. Их суммарное состояние оценили в $247 млрд. Уолтоны владеют примерно половиной акций компании, которые каждый год приносят семье более $700 млн дивидендов, сообщил американский Forbes. Три члена семьи Уолтон — Элис, Джим и Роб — входят в первую двадцатку богатейших бизнесменов мира прямо сейчас, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.
На втором месте — семья Кох с $100 млрд. Им принадлежат 84% компании Koch Industries. Ее выручка достигает $115 млрд от бизнеса, который включает трубы, химикаты и другие направления, отметил Forbes USA. Тройку замкнула семья Mars, которая владеет крупным производителем продуктов питания, в том числе одноименных батончиков. Капитал Марсов американский Forbes оценил в $94 млрд.
Ранее Forbes подсчитал, что за год состояние богатейших людей мира выросло на $1,9 трлн вопреки пандемии. Больше других в денежном выражении разбогател Илон Маск — его состояние выросло на $110 млрд.
Источник:Forbes