Forbes назвал самые богатые семейные кланы США. Лидер - семья Уолтоны, владеющих сетью Walmart

Американский Forbes опубликовал рейтинг 50 богатейших семейных кланов США. По подсчетам журнала, их суммарное состояние составило $1,2 трлн. Это прирост почти на 30% в сравнении с 2015 годом, когда общий капитал составлял $916 млрд. Минимальное состояние для попадания в рейтинг выросло за пять лет с $6 млрд до $7,3 млрд. Это была хорошая пятилетка для самых успешных семей Америки, делает вывод журнал.