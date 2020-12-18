18.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Forbes назвал самые богатые семейные кланы США. Лидер - семья Уолтоны, владеющих сетью Walmart

10:24 18.12.2020 Фото: https://pixabay.com/
0

На втором месте — семья Кох с $100 млрд. Им принадлежат 84% компании Koch Industries. Ее выручка достигает $115 млрд от бизнеса, который включает трубы, химикаты и другие направления.

% name% title
Суммарное состояние 50 богатейших семей США за пять лет выросло почти на треть и превысило $1 трлн. Самым успешным кланом остаются наследники ретейл-гиганта Уолтоны.

Суммарное состояние 50 богатейших семей США за пять лет выросло почти на треть и превысило $1 трлн. Самым успешным кланом остаются наследники ретейл-гиганта Уолтоны.

Американский Forbes опубликовал рейтинг 50 богатейших семейных кланов США. По подсчетам журнала, их суммарное состояние составило $1,2 трлн. Это прирост почти на 30% в сравнении с 2015 годом, когда общий капитал составлял $916 млрд. Минимальное состояние для попадания в рейтинг выросло за пять лет с $6 млрд до $7,3 млрд. Это была хорошая пятилетка для самых успешных семей Америки, делает вывод журнал.

Первое место в рейтинге сохранила семья Уолтонов — наследников крупнейшего ретейлера Walmart. Их суммарное состояние оценили в $247 млрд. Уолтоны владеют примерно половиной акций компании, которые каждый год приносят семье более $700 млн дивидендов, сообщил американский Forbes. Три члена семьи Уолтон — Элис, Джим и Роб — входят в первую двадцатку богатейших бизнесменов мира прямо сейчас, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.

На втором месте — семья Кох с $100 млрд. Им принадлежат 84% компании Koch Industries. Ее выручка достигает $115 млрд от бизнеса, который включает трубы, химикаты и другие направления, отметил Forbes USA. Тройку замкнула семья Mars, которая владеет крупным производителем продуктов питания, в том числе одноименных батончиков. Капитал Марсов американский Forbes оценил в $94 млрд.

  Среди других известных брендов, которыми владеют богатейшие кланы США, — виски Jack Daniel’s (семья Браун), Campbell’s Soup (семья Дорранс) и Gap (семья Фишер). Семьи Симпло и Рейес — ключевые поставщики McDonald’s. Некоторые известные семьи, такие как Дю Понт и Рокфеллеры, остаются в списке, а вот наследники некоторых других в прошлом богатейших капиталистов уже в него не попали, например семьи Астор, Вандербильт и Форд, отметил американский Forbes.

Ранее Forbes подсчитал, что за год состояние богатейших людей мира выросло на $1,9 трлн вопреки пандемии. Больше других в денежном выражении разбогател Илон Маск — его состояние выросло на $110 млрд.

Источник:Forbes

богатые кланы рейтинг самые богаты семьи США -2020 Walmart Mars
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Изменилось ли ваш благосостояние за эти 5 лет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Хотите быть министром здравоохранения?": Устроили скандал после выступления главврача ЦГБ Бердска Дробинской депутат Белова и мэр Шестернин. Смотрите видео
11:01 18-12-2020
Взял под контроль проверку смерти Легкоступовой Бастрыкин
11:00 18-12-2020
Взял под контроль проверку смерти Легкоступовой Бастрыкин
Что категорически нельзя делать в новогоднюю ночь 2021? 6 главных запретов, которые следует знать каждому
10:50 18-12-2020
Что категорически нельзя делать в новогоднюю ночь 2021? 6 главных запретов, которые следует знать каждому
Дети без петард: хотят запретить покупать и использовать петарды школьникам в России
10:47 18-12-2020
Дети без петард: хотят запретить покупать и использовать петарды школьникам в России
Заявил об опасности купленных Турцией С-400 для США Помпео
10:45 18-12-2020
Заявил об опасности купленных Турцией С-400 для США Помпео
NASA: Темный вихрь на Нептуне резко изменил направление - убегает от смерти
10:44 18-12-2020
NASA: Темный вихрь на Нептуне резко изменил направление - убегает от смерти
Бердск"А где мама? Почему она так долго на работе?": Потеряли погибшую в ДТП на Nissan Sunny 21-летнюю Кристину Хамидову ее малышки дома в Бердске. Ее похоронили
10:43 18-12-2020
Изменили политику обороны и безопасности в Швеции
10:39 18-12-2020
Изменили политику обороны и безопасности в Швеции
БердскНовых зараженных коронавирусом в школах и детсадах Бердска за сутки на 18 декабря назвал оперштаб
10:31 18-12-2020
Новых зараженных коронавирусом в школах и детсадах Бердска за сутки на 18 декабря назвал оперштаб
БердскСамый грязный и вредный воздух: Попал в топ городов Бердск
10:30 18-12-2020
Самый грязный и вредный воздух: Попал в топ городов Бердск