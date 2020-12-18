Почему отложила запуск разведывательного спутника США SpaceX

Ведущий трансляции подчеркнул, что к настоящему моменту специалисты SpaceX не обнаружили каких-либо неполадок, новое время запуска будет определено позднее.

SpaceX отложила запуск разведывательного спутника США

Американская компания SpaceX не смогла осуществить в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с секретным аппаратом NROL-108 для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Трансляция велась на сайте SpaceX.

Пуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) должен был состояться в 09:45 по времени восточного побережья (17:45 мск), однако обратный отсчет остановился за одну минуту и 53 секунды до старта. Как сообщила компания позднее в своем Twitter, таймер был остановлен в автоматическом режиме из-за срабатывания одного из датчиков, установленных на второй ступени ракеты-носителя. Ведущий трансляции подчеркнул, что к настоящему моменту специалисты SpaceX не обнаружили каких-либо неполадок, новое время запуска будет определено позднее.

Окно запуска в четверг открыто до 12:00 по времени восточного побережья США (20:00 мск). В случае, если в четверг запуск осуществить не удастся, следующая возможность сделать это появится в пятницу - с 09:00 до 12:00 (17:00-20:00 мск).

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание аппарата NROL-108, стоимость которого оценивается в $1 млрд, не раскрываются.