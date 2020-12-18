Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 18 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп от Павла Глобы на 18 декабря 2020 года советует всем знакам зодиака внимательно прислушиваться к своей интуиции. Это поможет избежать многих ошибок. Стоит быть настойчивыми, тогда получиться продвинуться к своей цели.

Будет возможность решить какие-то старые проблемы и даже помириться если с кем-то в ссоре

Гороскоп на 18 декабря для знаков стихии Огня

Овен

Не стоит относиться ко всему легкомысленно, иначе ожидают крупные неприятности. На работе, если не прилагать усилий, то ничего хорошего не получится. В решении важных вопросов лучше положиться на подсказки интуиции, которые направят на верный путь. В общении с окружающими необходимо быть более сдержанными, так как можно невзначай обидеть резким словом. Вечер лучше провести дома, где можно спокойно отдохнуть и восстановить жизненные силы.

Лев

Утром необходимо настроиться на позитивную волну. Вероятны важные встречи, требующие особого внимания. Денежные поступления, которые могут быть после обеда, помогут приобрести давно задуманное. Приятное общение в кругу близких друзей ожидается в вечернее время. Вероятны романтические сюрпризы и оригинальные подарки.

Стрелец

Утро принесет удачное завершение старых нерешенных задач. Участие в мероприятиях, связанных с профессиональной деятельностью, поможет узнать много нового. Возможны затруднения в общении с окружающими людьми. Необходимо постараться не принимать близко к сердцу замечания. Время после полудня лучше провести в домашней обстановке с родными людьми.

Гороскоп на 18 декабря для знаков стихии Земли

Телец

Возможны с самого утра незапланированные поездки по работе. Поэтому организованность и внимательность очень пригодятся. Интуиция подскажет как правильно нужно себя вести, чтобы произвести хорошее впечатление. Напомнят о себе и домашние заботы, надо постараться решить их в первую очередь. Вечером ожидаются романтические встречи и неожиданные сюрпризы.

Дева

В этот день нужно постараться не торопиться, иначе не исключены серьезные ошибки и проблемы. Возможны разногласия с близкими людьми, поэтому терпение поможет многого избежать. Не исключены проблемы со здоровьем, лучше не перегружать свой организм. Вечером желательно полноценно отдохнуть и ничего не планировать.

Козерог

Можно достичь значительных успехов в работе, если усердно трудится и целенаправленно добиваться своего. Удастся решить финансовые вопросы, которые очень порадуют. Полезными окажутся покупки, особенно приобретенные для своих близких. Вечером вероятны романтические свидания и приятные прогулки.

Гороскоп на 18 декабря для знаков стихии Воздуха

Близнецы

С самого утра желательно заниматься важными задачами, со свежими силами ошибок можно не бояться. Возможны неожиданные встречи и новые знакомства, которые пригодятся в дальнейшем. Во второй половине дня можно устроить для близких людей небольшой семейный праздник. Это поднимет настроение, и укрепит отношения.

Весы

Важно в этот день не переоценивать своих сил и возможностей. Необходимо потрудиться, чтобы добиться желаемого. Будет возможность заняться своими любимыми делами, которые приносят умиротворение. Вечер обещает романтические встречи и приятные сюрпризы.

Водолей

Необходимо контролировать свои действия и не торопиться резко высказываться. Можно невзначай обидеть окружающих. Не исключены мелкие неприятности по работе, главное не паниковать и постараться сосредоточиться. Не исключены известия от родственников, которые возможно изменят некоторые планы. Вечер можно провести в кругу веселой компании, где можно неплохо развлечься.

Гороскоп на 18 декабря для знаков стихии Воды

Рак

Начало дня обещает неожиданные сюрпризы от любимого человека. Можно совершать покупки, которые окажутся удачными. Не исключены визиты на светские мероприятия, где можно получить новые знания и познакомиться с интересными людьми. Не исключены некоторые бытовые проблемы, которые возможно потянут дополнительные затраты. Вечером желательно отдохнуть в домашней обстановке.

Скорпион

Возможны непредвиденные обстоятельства, которые заставят понервничать. Но если сохранять самообладание и терпение, то можно избежать многих неприятностей. Желательно обратить внимание на свое здоровье, не исключены мигрени и переутомление. Поэтому важно на вечер ничего не планировать, а просто полноценно отдохнуть.

Рыбы

Подходящий период для новых начинаний, для получения полезных знаний. Главное не останавливаться на достигнутом и двигаться смело вперед. Уверенность в своих силах придаст бодрости и хорошего настроения. Не исключены значительные перемены в личной жизни, которые возможно даже поставят в неловкое положение. Вечер обещает романтические прогулки и милые беседы.

Источник: rsute