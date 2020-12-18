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Что будет, если написать «Thank you, Mr President» в Google-переводчик

09:47 18.12.2020 Фото: коллаж pixabay.com, Курьер. Среда. Бердск
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Трудности перевода пользователи обнаружили в поисковой системе в ночь на 18 декабря — спустя несколько часов после пресс-конференции Владимира Путина.

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Thank you, Mr President

Неожиданные ночные IT-новости. Если сейчас вбить Thank you, Mr President в гугл переводчик, то выдаст — Спасибо, Владимир Владимирович.

Источник: t.me/breakingmash

переводчик русские хакеры Владимир Путин
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От редакции

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1, 18 декабря 2020 10:13
НВР:
Так и есть) только количество заглавных букв надо выдержать, иначе другой перевод будет

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