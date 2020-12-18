Что будет, если написать «Thank you, Mr President» в Google-переводчик

Неожиданные ночные IT-новости. Если сейчас вбить Thank you, Mr President в гугл переводчик, то выдаст — Спасибо, Владимир Владимирович.
Источник: t.me/breakingmash
Трудности перевода пользователи обнаружили в поисковой системе в ночь на 18 декабря — спустя несколько часов после пресс-конференции Владимира Путина.
Неожиданные ночные IT-новости. Если сейчас вбить Thank you, Mr President в гугл переводчик, то выдаст — Спасибо, Владимир Владимирович.
Источник: t.me/breakingmash
От редакции
Проверяли?
Так и есть) только количество заглавных букв надо выдержать, иначе другой перевод будет