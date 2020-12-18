Что будет, если написать «Thank you, Mr President» в Google-переводчик

09:47 18.12.2020 Фото: коллаж pixabay.com, Курьер. Среда. Бердск 1 1

Трудности перевода пользователи обнаружили в поисковой системе в ночь на 18 декабря — спустя несколько часов после пресс-конференции Владимира Путина.

Thank you, Mr President Неожиданные ночные IT-новости. Если сейчас вбить Thank you, Mr President в гугл переводчик, то выдаст — Спасибо, Владимир Владимирович. Источник: t.me/breakingmash

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