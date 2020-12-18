Путин: на поддержку граждан в пандемию потрачено 838 млрд рублей

Д.Песков: Давайте заглянем в Екатеринбург

Д.Песков: Давайте заглянем в Екатеринбург.

О.Армякова: Да, коллеги. У нас никто не выкрикивает с мест, всё-таки суровый уральский характер даёт о себе знать. Но табличек явно прибавилось, журналисты нарисовали, что называется, пока мы с Вами общались в режиме пресс-конференции. Давайте дадим слово девушке во втором ряду. И слово, которое всем пришлось выучить в этом году. Пожалуйста, представляйтесь и задавайте Ваш вопрос.

Е.Цыганкова: Здравствуйте, «4 канал», город Екатеринбург. Меня зовут Екатерина Цыганкова.

У меня было написано слово «локдаун», которое сейчас, наверное, уже плотно вошло и в наш разговор, в нашу разговорную речь. Вопрос у меня такой: коронавирус, конечно, больно ударил по экономике всей страны, наш регион не исключение. К сожалению, в этом году бюджет недополучил около 10 миллиардов рублей, доходы уменьшились на 10 процентов. Страдает как малый, средний бизнес, так и крупные отраслевые предприятия. Растёт число безработных. К сожалению, некоторые предприятия сокращают число сотрудников, некоторые полностью увольняют коллективы. Конечно, не сказать, что государство нас оставило наедине с этой бедой. Выделены значительные средства из федерального, регионального бюджетов на поддержку как безработных, так и семей с детьми. Есть льготы и для предпринимателей. Но ситуация по-прежнему остаётся непростой. Мой вопрос звучит так: как Вы видите перспективы выхода экономики из коронакризиса? И второй мой вопрос: когда мы сможем вернуться к докризисному периоду и не связано ли это с тем, что в октябре и ноябре Вы тоже не вводили локдаун тот самый, который был весной? Спасибо.

В.Путин: Вполне закономерный вопрос, Катя, из Екатеринбурга, имея в виду, что Екатеринбург, вообще Урал – это крупный промышленный центр страны. И конечно, всё, что связано с ограничениями, порождёнными коронавирусом, отражается так или иначе на Уральском регионе, да и на экономике страны в целом.

Я остановлюсь здесь поподробнее на этом вопросе, потому что он имеет фундаментальное значение для всей страны.

Какие отрасли у нас являются наиболее пострадавшими? Это несколько отраслей: перевозки, прежде всего авиационные, железнодорожные перевозки, прежде всего пассажирские, и это розница непродовольственных товаров и сфера услуг – фитнес-центры, рестораны, кафе и всё, что с этим связано.

Когда я говорил о том, что Правительство работало очень напряжённо в течение всего этого года вместе с Администрацией Президента, вырабатывались необходимые решения по поддержке и граждан, и экономики, я назвал сейчас несколько отраслей. Что сделано по этим отраслям?

Первое. Мы перенесли все платежи, кроме НДС, на более дальний срок.

Второе. Несколько раз выдавали гранты, дважды, по-моему.

Третье. Дали кредит под нулевую ставку.

Четвёртое. Дали кредит под 2 процента с перспективой списания всего кредита в случае сохранения 90 процентов списочного состава работников, или не списания, а списания не всего, а 50 процентов кредита в случае сохранения 80 процентов работников.

Мы, наконец, перенесли на более поздний срок выплаты за аренду государственного имущества. Ну и, наконец, для малых и средних предприятий приняли очень серьёзное решение – сократили отчисления в социальные фонды с 30 до 15 процентов сразу, и это как бы не на коронавирус рассчитано, а навсегда, на будущее.

Это целый набор мер, которые в целом поддержали пострадавшие отрасли. Кроме пострадавших отраслей поработали ещё и с представителями системообразующих отраслей производства. Какие это отрасли? Это автопром, авиастроение, судостроение, это сельское хозяйство и строительство.

По автопрому у нас программы все развиваются. Вы, наверное, обратили внимание, позавчера МС-21 с нашими отечественными двигателями ПД-14 поднят в воздух. Это практически уже серийный образец почти. Большое достижение, между прочим, и наших двигателестроителей, и авиастроителей. Я их поздравляю с этим событием. И вчера подняли ещё Ил-114, совершенно новая машина, практически новой модификации. Тоже большое событие. Поздравляю!

Гражданское судостроение у нас прибавило на 30 процентов, несмотря на все проблемы, связанные с пандемией.

Стройка. Да, мы в этом году чуть поменьше построили, но в целом мы отрасль поддержали, и серьёзно. И граждан поддержали и отрасль поддержали, в том числе за счёт льготной ипотеки в 6,2 процента. И это очень серьёзным было подспорьем для экономики.

В целом направили на поддержку граждан и промышленности, на борьбу с пандемией 4,6 триллиона рублей. Для нас это беспрецедентные деньги. И это означает 4,5 процента ВВП страны, из них миллиард направили напрямую на поддержку пострадавших отраслей. Я уже говорил, цифру называл, это 838 миллиардов на прямую поддержку граждан.

Вот это целый набор мер, который был разработан. Надо же было это всё разработать, инициировать и оформить соответствующим образом. Вот весь этот набор мер был эффективно использован.

Мы думаем на тему о том, что дальше? Конечно, выход из кризиса, как Вы сказали. Выход из кризиса будет зависеть от того, насколько мы будем справляться с самой пандемией, как быстро это закончится, как быстро мы перейдём к действительно массовой вакцинации и сможем ли мы убрать все ограничения, которые сейчас ещё действуют?

Я рассчитываю, что в течение следующего ближайшего полугодия так или иначе ситуация будет меняться в лучшую сторону. А что касается экономики, то, по разным оценкам, по разным подсчётам, где-то конец 2021 года – первый квартал 2022 года мы все эти проблемы преодолеем. Более того, в следующем году мы рассчитываем выйти уже на позитивные тенденции по ВВП страны, по валовому продукту. Но всем нужно активно работать. И исхожу из того, что поставленной перед нами цели удастся достигнуть, а задачи решить.

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