"Миша, вернись!": До сих пор не нашелся сероглазый 15-летний Михаил Костромин в черной кожанке из поселка Вега Бердска. Розыск длится 7 дней

Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы прямые, русые, стрижка короткая. Был одет: вязаная шапка черного цвета с отворотом, куртка кожаная черного цвета, черные кроссовки.

Мальчик до сих пор не вернулся домой

Не найдет спустя 6 дней Миша Костромин из поселка Вега под Бердском. Напомним, подросток ушел в магазин 12 декабря 2020 и исчез. Отец-одиночка ищет его по всему городу. Розыском также занимается полиция Бердска, непосредственно - старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД Бердска Ирина Булыгина.

- Миша не найден, розыск продолжается, - рассказала Ирина Геннадьевна 18 декабря "Курьер. Среда. Бердск".

Также напомним, Булыгина рассказывала, что отец дал Мише денег и отправил за необходимой деталью для починки домашней утвари, а он ушел и не вернулся. Подросток склонен к бродяжничеству, - отмечала Ирина Геннадьевна редакции. То что мальчик не первый раз уходит из дома подтвердила руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" Алеся Яблонская.



Старший оперуполномоченный Ирина Булыгина уточнила, что уголовное дело не заведено, пока нет опасений, что с мальчиком случилось беда. Его поиски продолжаются.

Приметы

На вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы прямые, русые, стрижка короткая.

Был одет: вязаная шапка черного цвета с отворотом, куртка кожаная черного цвета, черные кроссовки.

Убедительная просьба всех, кто знает о местонахождении Костромина Михаила в настоящее время, либо видел его после 12 декабря 2020 года позвонить по номеру телефона 8-903-934-20-51 либо 112.

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