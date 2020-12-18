18.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

"Миша, вернись!": До сих пор не нашелся сероглазый 15-летний Михаил Костромин в черной кожанке из поселка Вега Бердска. Розыск длится 7 дней

10:19 18.12.2020, Алена Романцова Фото: МВД Бердска
0

Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы прямые, русые, стрижка короткая. Был одет: вязаная шапка черного цвета с отворотом, куртка кожаная черного цвета, черные кроссовки.

% name% title
Мальчик до сих пор не вернулся домой

Не найдет спустя 6 дней Миша Костромин из поселка Вега под Бердском. Напомним, подросток ушел в магазин 12 декабря 2020 и исчез. Отец-одиночка ищет его по всему городу. Розыском также занимается полиция Бердска, непосредственно - старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД Бердска Ирина Булыгина.

- Миша не найден, розыск продолжается, - рассказала Ирина Геннадьевна 18 декабря "Курьер. Среда. Бердск".

Также напомним, Булыгина рассказывала, что отец дал Мише денег и отправил за необходимой деталью для починки домашней утвари, а он ушел и не вернулся. Подросток склонен к бродяжничеству, - отмечала Ирина Геннадьевна редакции. То что мальчик не первый раз уходит из дома подтвердила руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" Алеся Яблонская.

Старший оперуполномоченный Ирина Булыгина уточнила, что уголовное дело не заведено, пока нет опасений, что с мальчиком случилось беда. Его поиски продолжаются.

Приметы

На вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы прямые, русые, стрижка короткая.

Был одет: вязаная шапка черного цвета с отворотом, куртка кожаная черного цвета, черные кроссовки.

Убедительная просьба всех, кто знает о местонахождении Костромина Михаила в настоящее время, либо видел его после 12 декабря 2020 года позвонить по номеру телефона 8-903-934-20-51 либо 112.

_____________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

розыск розыск Михаила Костромина Ирина Булыгина Михаил Костромин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Видели мальчика?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Хотите быть министром здравоохранения?": Устроили скандал после выступления главврача ЦГБ Бердска Дробинской депутат Белова и мэр Шестернин. Смотрите видео
11:01 18-12-2020
Взял под контроль проверку смерти Легкоступовой Бастрыкин
11:00 18-12-2020
Взял под контроль проверку смерти Легкоступовой Бастрыкин
Что категорически нельзя делать в новогоднюю ночь 2021? 6 главных запретов, которые следует знать каждому
10:50 18-12-2020
Что категорически нельзя делать в новогоднюю ночь 2021? 6 главных запретов, которые следует знать каждому
Дети без петард: хотят запретить покупать и использовать петарды школьникам в России
10:47 18-12-2020
Дети без петард: хотят запретить покупать и использовать петарды школьникам в России
Заявил об опасности купленных Турцией С-400 для США Помпео
10:45 18-12-2020
Заявил об опасности купленных Турцией С-400 для США Помпео
NASA: Темный вихрь на Нептуне резко изменил направление - убегает от смерти
10:44 18-12-2020
NASA: Темный вихрь на Нептуне резко изменил направление - убегает от смерти
Бердск"А где мама? Почему она так долго на работе?": Потеряли погибшую в ДТП на Nissan Sunny 21-летнюю Кристину Хамидову ее малышки дома в Бердске. Ее похоронили
10:43 18-12-2020
Изменили политику обороны и безопасности в Швеции
10:39 18-12-2020
Изменили политику обороны и безопасности в Швеции
БердскНовых зараженных коронавирусом в школах и детсадах Бердска за сутки на 18 декабря назвал оперштаб
10:31 18-12-2020
Новых зараженных коронавирусом в школах и детсадах Бердска за сутки на 18 декабря назвал оперштаб
БердскСамый грязный и вредный воздух: Попал в топ городов Бердск
10:30 18-12-2020
Самый грязный и вредный воздух: Попал в топ городов Бердск