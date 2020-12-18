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Самый грязный и вредный воздух: Попал в топ городов Бердск

10:30 18.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В качестве способа улучшения ситуации предполагается введение ограничений на движение автотранспорта и перераспределение нагрузки на ТЭЦ.

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Свалка в Бердске часто горит

На заседании комиссии Заксобрания Новосибирской области по вопросам о состоянии атмосферного воздуха в регионе обсудили основные источники загрязнения. Среди источников загрязнения на первом месте находится автотранспорт, на втором — промышленные предприятия, на третьем — печное отопление.

Наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в Новосибирске, Искитиме и Бердске. Прокурор Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратуры Александр Барышников выделил 145 предприятий, относящихся к высокой категории экологического риска. Большинство из них расположено в Новосибирском, Тогучинском, Коченевском, Черепановском, Искитимском, Болотнинском и Ордынском районах.

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске и Искитиме оценивается как высокий, периодически — повышенный. Концентрация таких вредных примесей, как бензпирен, формальдегид и диоксид азота, фенол и оксид углерода превышает предельно допустимую норму.

«Недобросовестные природопользователи не стремятся уменьшить вред, наносимый природе, поскольку это требует значительных финансовых вложений», — сказал Барышников.

Ранее, на круглом столе, посвященном качеству воздуха в период неблагоприятных метеоусловий, также отмечалось значительное влияние на экологию автомобилей и предприятий. В качестве способа улучшения ситуации предполагается введение ограничений на движение автотранспорта и перераспределение нагрузки на ТЭЦ.

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