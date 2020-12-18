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Заявил об опасности купленных Турцией С-400 для США Помпео

10:45 18.12.2020 Фото: pixabay.com
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Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

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Помпео заявил об опасности купленных Турцией С-400 для США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в телефонном разговоре своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу, что купленные Турцией российские ЗРК С-400 подвергают опасности американских военных, сообщает Госдеп.
"Госсекретарь Помпео ясно дал понять министру иностранных дел Чавушоглу, что покупка систем С-400 представляет опасность американским военнослужащим и военные технологии США, а также предоставляет России доступ к вооруженным силам Турции и ее оборонной индустрии", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Сам Помпео в Twitter подтвердил, что говорил с Чавушоглу.

"Наши действия демонстрируют, что США будут полностью реализовывать (санкционный закон) CAATSA и не давать России получать доходы, доступ и влияние", — написал Помпео.
Вашингтон ранее ввел санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции, его главы Исмаила Демира и еще трех чиновников. По словам госсекретаря США, то решение связано с покупкой Анкарой российских С-400.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, новые ограничительные меры Соединенных Штатов против Турции еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.

Источник: РИА Новости

с-400 сша турция Майк Помпео
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