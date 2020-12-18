Построят ли реабилитационный детский центр мирового уровня на 300 коек в Бердске, ответила вице-мэр Жанна Шурова

Где именно на берегу Бердского залива будет строиться детский реабилитационный центр, спрашивают жители Бердска. Они отмечают, что для города данное строительство принесет только плюсы.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономическим вопросам Жанна Шурова, участок, на котором намечается строительство, не принадлежит Бердску. Но находится рядом — за поселком Вега, и принадлежит Барышевскому сельсовету.
По словам Жанны Сергеевны, действительно, строительство такого центра на территории Бердска принесло бы только плюсы. Это и рабочие места, и бердские дети могли бы проходить реабилитацию в центре и так далее. Не будем сетовать, это все равно рядом, отметила вице-мэр.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области территориальное управление Росимущества предоставило земельный участок для строительства детского многопрофильного реабилитационного центра. Реабилитационных центров такого уровня в стране планируется создать всего два, один будет размещен в Новосибирской области, а второй планируется построить в Республике Крым, на территории Евпатории.
Для реализации этого проекта Росимущество предложило земельный участок, который находится в курортно-оздоровительной зоне Новосибирской области на берегу Бердского залива. Его площадь составляет 24 га. Строительство центра мирового уровня на 300 коек запланировано на 2020-2024 годы.
Центр будет предназначен для реабилитации детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими заболеваниями и с заболеваниями органов чувств. Его оснастят современным оборудованием c широким применением инновационных методов реабилитации, включая технологии виртуальной и дополненной реальности, роботизированной механотерапии, применение экзоскелетов.
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