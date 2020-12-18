Прокомментировал санкции против Кадырова Путин

США ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе футбольного клуба "Ахмат".

Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку его деятельности

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за высокую оценку его деятельности, прозвучавшую в ходе большой пресс-конференции, и подтвердил, что спокойно относится к санкциям западных стран.

Во время пресс-конференции президента журналистка ГТРК "Вайнах" спросила, с чем связаны, на его взгляд, санкции Запада в отношении Кадырова и его окружения. Президент ответил, что не видит ничего необычного в этом, потому что Кадыров защищает интересы не только республики, но и всей страны, в связи с чем и является целью для оппонентов России. Но волноваться, отметил Путин, не стоит.

"Я искренне благодарен президенту РФ Владимиру Путину за высокую оценку моего скромного вклада в наше общее дело... Что касается санкций западных стран, Владимир Владимирович абсолютно прав: я отношусь к этому спокойно. Было бы тревожно, если бы я не оказался в так называемых ограничительных списках", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что санкций США и Европы удостаиваются настоящие патриоты России, и это "очень высокая оценка".

Кадыров вновь заявил, что является пехотинцем Путина и для него большая честь служить Отечеству "в команде великого государственного и политического деятеля", заверив, что будет защищать страну и республику "пока в груди бьется сердце".

Ранее США ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе футбольного клуба "Ахмат". Свои санкции также ввела Великобритания. Кадыров заявил, что эти ограничения никак не повлияют на республику.

Источник: РИА Новости