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Столько не получают: Стал известна зарплата жаловавшейся санитарки Путину

12:00 18.12.2020 Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Жалоба санитарки в том контексте, в котором она прозвучала, не соответствует действительности.

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Зарплата жаловавшейся Путину санитарки составила 116 тыс. рублей

Санитарка из Кольской центральной районной больницы Мурманской области, которая пожаловалась президенту Владимиру Путину на проблемы с выплатами медикам за работу с коронавирусными больными, получила за ноябрь 116 тыс. рублей. Об этом сообщил журналистам 17 декабря министр здравоохранения области Дмитрий Панычев, который сразу после прозвучавшего обращения отправился в больницу Колы.

Ранее на пресс-конференции главы государства сообщили, что в call-центр поступила жалоба от медиков из города Колы Мурманской области, где врачи из «красной зоны» якобы ни разу не получили положенные им надбавки за работу с больными COVID-19.

Панычев рассказал, что всего за период с апреля по октябрь выплаты получили 352 сотрудника Кольской ЦРБ на общую сумму почти 178 млн рублей. Из них 128 млн — за счет средств федерального бюджета и почти 50 млн — за счет областного бюджета.

Он рассказал, что автором обращения является санитарка, которая до ноября была уборщицей служебных помещений. По словам министра, были проанализированы и проверены расчетные листки данного работника.

«Размер начисленных ей губернаторских выплат за счет областного бюджета ежемесячно в течение семи месяцев составлял в среднем 44,8 тыс. рублей. Это только выплаты. А полная заработная плата была порядка 73,5 тыс. рублей. Сейчас этот работник прошел обучение для того, чтобы перевестись на должность санитарки, и в ноябре при работе на 1,5 смены она получила порядка 77 тыс. рублей в качестве надбавки, а полная заработная плата составила 116 тыс. рублей», — уточнил Панычев.

В связи с этим он заверил, что жалоба санитарки в том контексте, в котором она прозвучала, не соответствует действительности. Доказательством тому служат цифры из бухгалтерской отчетности, подчеркнул Панычев.

«С апреля месяца сотрудники — «прочий персонал» получают выплаты за счет средств областного бюджета, федеральные выплаты «прочему персоналу» не положены. Проблем изначально не было, удивительно, что прозвучала Кольская ЦРБ в этой риторике, мы тщательно контролируем выплаты», — заключил он.

16 декабря Минздрав России сообщил, что медицинским работникам, которые оказывали помощь больным с коронавирусной инфекцией, выплатили более 11 млрд рублей. При этом в конце ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил до конца 2021 года выплаты для тех, кто работает с больными COVID-19.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Мурманской области на сегодняшний день зарегистрировано 32 258 случаев коронавируса, скончались 574 человека, выздоровели 29 476 пациентов.

выплаты жалоба пособие санитарка Владимир Путин
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