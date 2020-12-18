В рубрику "Сообщи свои новости" написала Надежда Анатольевна:

Уважаемый Владимир Владимирович. Мне очень необходимо задать Вам 3 вопроса: До каких же пор будет продолжаться повышение услуг на ЖКХ. Почему все услуги ЖКХ стали вести расчет не с человека (как было раньше), а с квадратных метров жилья, я думаю это выгодно руководству. Я всю жизнь проработала честно и отработала почти 48 лет, но "Ветерана Труда" так и не заработала, что очень обидно, хотя закон есть, что после стажа 40лет может присваиваться звание "Ветерана Труда", но есть хорошая оговорка "на усмотрение регионов", а в наших регионах (Орехово-Зуево МО) он не предусмотрен, говорят в других могут присвоить, а у нас нет. Спасибо ВАМ если на мои вопросы Вы сможете ответить!

От редакции: Вопрос Путину принимались на сайте “Москва-Путину”.

