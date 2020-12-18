Прокуратура молчит, а местный участковый им помогает. Мы погрязли в судах отстаивая свои права. А в это время на нас сыпется угрозы и налетают с кулаками.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Елена Владимировна Александрова

Я многодетная мама с ребенком инвалидом из г. Александрова Владимирской обл. У нас работает ОПГ и все молчат. Пока одни из этого ОПГ проводят мошеннические действия, другие устраивают травлю жителям. Прокуратура молчит, а местный участковый им помогает. Мы погрязли в судах отстаивая свои права. А в это время на нас сыпется угрозы и налетают с кулаками. В 2018 году участники ОПГ вывели из общедомового имущества помещение 307.7 кв.м. для захвата общедомовой территории и строительства ресторана. Я отстаивала свои права в суде. За это на меня подают необоснованные иски и всевозможные проверки. УМОЛЯЮ ВАС ПОМОГИТЕ НАМ.