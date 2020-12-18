18.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

У нас работает ОПГ и все молчат. Пока одни из этого ОПГ проводят мошеннические действия, другие устраивают травлю

11:35 18.12.2020
0

Прокуратура молчит, а местный участковый им помогает. Мы погрязли в судах отстаивая свои права. А в это время на нас сыпется угрозы и налетают с кулаками.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Елена Владимировна Александрова

Я многодетная мама с ребенком инвалидом из г. Александрова Владимирской обл. У нас работает ОПГ и все молчат. Пока одни из этого ОПГ проводят мошеннические действия, другие устраивают травлю жителям. Прокуратура молчит, а местный участковый им помогает. Мы погрязли в судах отстаивая свои права. А в это время на нас сыпется угрозы и налетают с кулаками. В 2018 году участники ОПГ вывели из общедомового имущества помещение 307.7 кв.м. для захвата общедомовой территории и строительства ресторана. Я отстаивала свои права в суде. За это на меня подают необоснованные иски и всевозможные проверки. УМОЛЯЮ ВАС ПОМОГИТЕ НАМ.

мама многодетная опг травля
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как с этим бороться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как выглядит главная сумка 2021 года, за которой уже выстроилась очередь
12:50 18-12-2020
Как выглядит главная сумка 2021 года, за которой уже выстроилась очередь
О какой опасности предупредил переболевших коронавирусом иммунолог, узнайте
12:45 18-12-2020
О какой опасности предупредил переболевших коронавирусом иммунолог, узнайте
Мощнейшее за 500 лет землетрясение произошло в Милане
12:39 18-12-2020
Мощнейшее за 500 лет землетрясение произошло в Милане
БердскСрочно нужно еще 57 подарков. У больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория утренники начнутся 23 декабря! 2
12:35 18-12-2020
Срочно нужно еще 57 подарков. У больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория утренники начнутся 23 декабря!
Изрезал ножом соседа пьяный рецидивист в Новосибирске
12:33 18-12-2020
Изрезал ножом соседа пьяный рецидивист в Новосибирске
Почему "подработка" стала трендом уходящего года в Новосибирской области
12:30 18-12-2020
Почему
БердскКто получит новую выплату в 5000 рублей от Путина к Новому году 2021. Даты рождения детей 1
12:22 18-12-2020
Кто получит новую выплату в 5000 рублей от Путина к Новому году 2021. Даты рождения детей
Соединение Сатурна и Юпитера 21 декабря 2020 года: В чем великая сила события и чего ожидать после смены цикла планет?
12:20 18-12-2020
Соединение Сатурна и Юпитера 21 декабря 2020 года: В чем великая сила события и чего ожидать после смены цикла планет?
Игровых дел мастер. Как перевернул советское телевидение Владимир Ворошилов
12:19 18-12-2020
Игровых дел мастер. Как перевернул советское телевидение Владимир Ворошилов
Прокомментировал санкции против Кадырова Путин
12:15 18-12-2020
Прокомментировал санкции против Кадырова Путин