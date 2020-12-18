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Оказывается необходимо доделывать крышу за свой счет. Огромная просьба помочь нам, Владимир Путин

11:40 18.12.2020
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В июне - июле 2017 года в доме по адресу: Республика Башкортостан город Стерлитамак ул. Вокзальная д. 25 проводилось переустройство кровли крыши с мягкой на металлическую цельносварную Некоммерческой организацией фондом «Региональный оператор РБ» в рамках капитального ремонта.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Светлана Валерьевна Кузьмина:

Уважаемый Владимир Владимирович! В июне - июле 2017 года в доме по адресу: Республика Башкортостан город Стерлитамак ул. Вокзальная д. 25 проводилось переустройство кровли крыши с мягкой на металлическую цельносварную Некоммерческой организацией фондом «Региональный оператор РБ» в рамках капитального ремонта. Работы проводились ООО «БурГеоИнжиниринг». В итоге переустройства оголовки вентиляционных каналов не были доведены до нужной высоты, не были над ними установлены защитные металлические зонты. Мы, собственники МКД, считаем, что при подготовке проектной документации по переустройству крыши проектной организацией должны были быть предусмотрены мероприятия, не ухудшающие работу вентиляции дома и его газовых приборов. Так как высота дымоходов и вентиляционных каналов при переустройстве крыши была уменьшена за счет устройства сплошного металлического покрытия крыши по металлическому каркасу. В итоге произошли сбои в работе вентиляционной системы из- за отсутствия тяги. (Собственники квартиры №46 весь август - сентябрь были без газа, то есть без горячей еды и теплой воды! Из этой ситуации Региональный оператор вышел легко - был демонтирован выход на крышу и установлен вместо него люк (крайне неудобный в эксплуатации - узкий, слабо закрепленным и тяжелым люком). Каждая из сторон обвиняли друг друга. В итоге «ТЖХ» обязала нас оплатить проект о наращивании вентиляционных каналов в 57 тысяч 572 рубля. А в дальнейшем еще нужно будет оплатить работу по их наращиванию (их 12 штук). В итоге после первого же дождя произошло подтопление квартиры № 15 и № 58. (5 этаж). Как быть нам, собственникам, переустройство кровли обошлось в 3462879мл. 12 рублей; в доме высокая степень изношенность инженерных систем, необходим ремонт балконов, утепление фасадов и торцевых стен дома. А теперь оказывается необходимо доделывать крышу за свой счет. Огромная просьба помочь нам.

От редакции: Вопрос Путину принимались на сайте “Москва-Путину”.

кровля ремонт. письмо Путину
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