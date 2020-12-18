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Новых 11 зараженных коронавирусом нашли за сутки на 18 декабря в Бердске

11:53 18.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всего в городе официально зарегистрировано 951 случай.

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Тестов взято - 122

По данным оперативного штаба на 18 декабря в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 755 жителей города, 74 ребёнка.
Тестов взято - 122.
Выздоровевших и выписанных - 839.

На сегодняшний день 11 новых пациентов с положительным COVID 19.
Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 951 случай.

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