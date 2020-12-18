Новых 11 зараженных коронавирусом нашли за сутки на 18 декабря в Бердске

Всего в городе официально зарегистрировано 951 случай.

Тестов взято - 122

По данным оперативного штаба на 18 декабря в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 755 жителей города, 74 ребёнка.

Тестов взято - 122.

Выздоровевших и выписанных - 839.



На сегодняшний день 11 новых пациентов с положительным COVID 19.Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 951 случай.