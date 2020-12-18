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Варил из костей амурских тигров вино и продавал мясо чиновникам приют животных

13:00 18.12.2020 Фото: pixabay.com
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Кроме того, по данным источника, в приюте убивали и подавали в качестве блюд лебедей-кликунов, львов и крокодилов.

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Приют продавал мех амурских тигров и варил из их костей вино для потенции

Государственный приют для диких животных в Китае обвинили в том, что его сотрудники тайно препарировали амурских тигров, продавали их мех, а из костей готовили традиционное вино для повышения потенции. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, спасательная служба дикой природы Циньхуандао при Китайской ассоциации охраны дикой природы продавала шкуры животных за 700 тысяч юаней (почти 8 миллионов рублей) за штуку. При этом мясо тигров в качестве экзотического деликатеса подавали местным чиновникам, которые закрывали глаза на происходящее.

Как сообщает источник, директор организации приказывал сотрудникам убивать амурских тигров с помощью тока. Из их костей делали вино, которое запрещено к изготовлению и продаже с 1993 года. Однако в приюте, как сообщает издание, оно демонстративно продавалось за 5000 юаней (почти 56 тысяч рублей).

Кроме того, по данным источника, в приюте убивали и подавали в качестве блюд лебедей-кликунов, львов и крокодилов. Сотрудники организации эту информацию опровергают. В настоящее время полиция ведет расследование.

приют ТИГР
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