Игровых дел мастер. Как перевернул советское телевидение Владимир Ворошилов

Игровых дел мастер. Как Владимир Ворошилов перевернул советское ТВ

Западные телевизионщики ещё на заре телевидения выяснили, что аудиторию можно удержать лишь немногими незатейливыми способами — зрители должны сопереживать происходящему на экранах, и у них должно быть чувство вовлеченности в то, что они смотрят. Так появились различные сериалы — прямые наследники радиопостановок; телешоу со знакомыми и интересными каждому ситуациями. А также игровые передачи — зрителям предлагалось поболеть за счастливчиков, попавших в студию.

Что там на Западе?

Игровых шоу в истории западного телевидения было огромное число. Многие не выдерживали проверку временем и быстро закрывались; им на смену приходили новые и новые претенденты на эфирное время. Над другими же, напротив, время словно было не властно — их рейтинги оставались высокими год за годом, и даже переезд с канала на канал не мешал популярности таких программ. Среди игровых продюсеров были и своего рода рекордсмены — например, Мерв Гриффин, который придумал «Jeopardy!» (у нас известна как «Своя игра») и «Колесо Фортуны» (российское «Поле чудес»). Что любопытно — «Колесо...» Гриффин создал в 1975-м, как раз тогда, когда в СССР его коллега по созданию игровых передач запускал новое шоу, получившее название «Что? Где? Когда?».

Нельзя сказать, что советские телевизионщики не видели того потенциала, которыми обладают телеигры. В конце 50-х, когда советское ТВ только зарождалось, среди первых передач было и несколько игровых; самой известной из них стал «Клуб веселых и находчивых». Впрочем, в Советском Союзе у создателей таких программ были совсем другие проблемы, которые никакого отношения к рейтингам и размеру аудитории не имели — один канал Центрального телевидения ничего подобного не предусматривал. Зато идеологи коммунистической партии строго следили, чтобы ничего недозволенного в эфир не попадало, и это влияло на «живучесть» телеигр гораздо сильнее какой-то там популярности. Так, первая версия «КВН» была закрыта уже в начале 70-х, и возродился этот клуб лишь с началом горбачевской перестройки.

Наш советский аукцион

Понятно, что в таких условиях шансы на появление кого-то подобного американскому Гриффину были минимальными. Но всё же были — шанс один на миллион выпадает в девяти случаях из десяти, как писал Терри Пратчетт. Выпал он и на этот раз. Биография у Владимира Ворошилова (фамилия при рождении — Калманович) и до прихода на телевидение была весьма специфическая. Он родился 18 декабря 1930 года в Симферополе; его отец работал в наркомате лёгкой промышленности и много ездил по стране — так, войну семья Калмановичей встретила в Киеве. Потом они жили в Москве, Владимир даже начинал учиться в Школе-студии МХАТ, но последовал арест отца — и он перевелся в художественный институт Эстонской ССР.

Какое-то время Ворошилов (эту фамилию он взял в первом браке) был художником в театре группы советских войск в Германии. В конце 50-х вернулся в Москву и стал модным театральным художником-постановщиком — работал в МХАТе, Малом театре, «Современнике» и в Театре на Таганке. В 1967-м окончил Высшие режиссёрские курсы, но почему-то оказался на телевидении, которое тогда у профессионалов котировалось не слишком высоко. И уже в конце 60-х запустил своё первое шоу с очень простым названием «Аукцион», работавшее по рекламно-игровой схеме: участники отвечали на вопросы о каком-либо товаре, который одновременно продвигался в массы. Впрочем, после шести выпусков «Аукцион» закрылся, успев напоследок выпустить в эфир группу бардов.

Клуб знатоков

Формально «Что? Где? Когда?» отмечает день рождения в 1975 году; в реальности первые выпуски были мало похожи на ту игру, которая вскоре стала очень популярным шоу на советском телевидении. Опыта не хватало; правила меняли от игры к игре, но в итоге Ворошилов пришел к тому формату, который и стал неким «каноном» — команда из шести «знатоков» отвечала на каверзные вопросы телезрителей после минутного обсуждения. Со временем кавычки у знатоков исчезли, а сами они сформировали целый международный клуб.

Для зрителей конца 70-х и начала 80-х подобная форма была привычной — на радио с 1945 года выходил «Клуб знаменитых капитанов», объединявший знакомые читателям и слушателям образы известных своей тягой к путешествиям литературных персонажей. Знатоки из «Что? Где? Когда?» тоже славились пристрастием к литературе (наградой за победу были редкие книги); они стали очень популярными, а телезрители знали многих из них по именам.

Империя элитарного клуба



Собственно, именно превращение «ЧГК» в клуб и позволило ему перерасти рамки чисто телевизионного развлечения. В обычном формате игрового шоу эта программа, возможно, не пережила бы смены эпох начала 90-х, когда внезапно появившееся российское телевидение — с множеством телеканалов — активно избавлялось от советского наследия и внедряло западные стандарты. Но «Что? Где? Когда?» вполне вписалось в эти стандарты, потому что изначально создавалось именно по западным лекалам — оно обеспечивало вовлеченность зрителей в игру (они задавали вопросы) и заставляло их болеть за любимых знатоков.

Со временем «ЧГК» вообще превратилось в большую игровую империю — Ворошилов придумал «Брэйн-ринг» (её вел один из знатоков — Андрей Козлов), участвовал в адаптации западного игрового формата «Любовь с первого взгляда», одним из ведущих которого был его пасынок Борис Крюк.

Борис Крюк, кстати, стал новым ведущим «Что? Где? Когда?» после смерти Ворошилова в 2001 году. Как и Ворошилов, он очень редко появлялся в кадре — но тот это делал потому, что у него были проблемы с телевизионным начальством, а Крюк — потому, что голос ведущего за прошедшие годы стал одной из самых известных «фишек» передачи.

Источник: АиФ