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Кто получит новую выплату в 5000 рублей от Путина к Новому году 2021. Даты рождения детей

12:22 18.12.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Президент России уже подписал указ о единовременной выплате денег семьям с детьми.

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Путин сделал сюрприз россиянам
Сюжет: Все пособия Путина
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Кто получит новую выплату в 5000 рублей от Путина к Новому году 2021. Даты рождения детейКак получить выплату 5000 рублей на детей до 7 лет от Путина: ссылка на заявление и до какого срока можно его оформитьЕщё 397 новостей

Важное для россиян заявление сделал президент России Владимир Путин вчера, 17 декабря. До Нового года семьи с детьми до 8 лет получат пособие в 5000 рублей. Кто может рассчитывать на выплату, в материале "Курьер. Среда. Бердск".

Семьи с детьми до 8 лет, рождёнными 18 декабря 2012 года и позже, получат новую разовую выплату 5 000 рублей на каждого такого ребёнка. Если ребенку на 17 декабря 2020 года уже исполнилось 8 лет, то он не получит выплату.

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 5 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте до 8 лет, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Общий объем поддержки, по предварительным подсчетам, составит 73,5 млрд руб.

- Произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации, в размере 5000 рублей на каждого такого ребенка, — говорится в документе.

Как оформить пособие в 5 000 рублей, узнайте в материале "Курьер. Среда. Бердск" "Как получить выплату 5000 рублей на детей до 7 лет от Путина: ссылка на заявление и до какого срока можно его оформить".

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От редакции

Дети после 8 лет - не дети?

Ириска, 18 декабря 2020 12:35
Надоели уже своими подачками, а как-будто дети которым 9 лет не хотят кушать! Цены растут! Показуха

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