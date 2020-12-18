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Изрезал ножом соседа пьяный рецидивист в Новосибирске

12:33 18.12.2020 Фото: pixabay.com
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Между мужчинами произошёл конфликт.

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В Заельцовском районе полицейские раскрыли тяжкое преступление

17 декабря в 01.30 в городское медицинское учреждение бригадой «скорой помощи» был доставлен 47-летний житель Заельцовского района. Врачи диагностировали у пациента проникающее колото-резанные ранения. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

Поступившая информация была передана находящимся на маршруте патрулирования экипажам патрульно-постовой службы полиции, которые вскоре задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 46-летний сосед потерпевшего.

Как установили полицейские, во время распития спиртных напитков в квартире потерпевшего, между мужчинами произошёл конфликт. В ходе которого подозреваемый нанёс несколько ножевых ранений потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование.

Источник: 54.мвд.рф

зарезал нож
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