С Божьей помощью: освятили аварийную трассу Р-254 под Новосибирском священники

Проезжающие мимо водители с пониманием отнеслись к обряду, подчеркивают в госавтоинспекции.

Под Новосибирском ГИБДД попросила священников освятить дорогу

В Барабинском районе Новосибирской области по инициативе ГИБДД священнослужители вышли на участок федеральной трассы «Иртыш» с иконой, чтобы освятить самые опасные места от Убинского до Чановского районов.

Священники воспользовались иконой Николая Чудотворца, который считается покровителем путешественников. Протоиерей Дмитрий Бабкин – востребованный освятитель аварийно-опасных мест, несколько лет назад уже проводил такой обряд в Убинском районе. Священник отмечает, что там количество аварий заметно снизилось.

В ГИБДД отмечают, что всего с начала года на этом участке федеральной трассы произошло 11 ДТП, в которых 3 человека погибли и 19 получили травмированы.

Проезжающие мимо водители с пониманием отнеслись к обряду, подчеркивают в госавтоинспекции.