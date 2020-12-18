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С Божьей помощью: освятили аварийную трассу Р-254 под Новосибирском священники

13:30 18.12.2020 Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области
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Проезжающие мимо водители с пониманием отнеслись к обряду, подчеркивают в госавтоинспекции.

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Под Новосибирском ГИБДД попросила священников освятить дорогу

В Барабинском районе Новосибирской области по инициативе ГИБДД священнослужители вышли на участок федеральной трассы «Иртыш» с иконой, чтобы освятить самые опасные места от Убинского до Чановского районов.
Священники воспользовались иконой Николая Чудотворца, который считается покровителем путешественников. Протоиерей Дмитрий Бабкин – востребованный освятитель аварийно-опасных мест, несколько лет назад уже проводил такой обряд в Убинском районе. Священник отмечает, что там количество аварий заметно снизилось.

В ГИБДД отмечают, что всего с начала года на этом участке федеральной трассы произошло 11 ДТП, в которых 3 человека погибли и 19 получили травмированы.

Проезжающие мимо водители с пониманием отнеслись к обряду, подчеркивают в госавтоинспекции.

Р-254 священник трасса
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От редакции

Снизится аварийность?

Аноним, 18 декабря 2020 13:37
Бред какой то
Поросёнок Пётр, 18 декабря 2020 13:59
Проезжающие мимо водители с пониманием отнеслись к обряду, подчеркивают в госавтоинспекции, если конечно под пониманием иметь в виду кручение пальцем у веска
НВР: Сложно сказать, я в этой ситуации не понимаю только одного, как подобный бред может происходить в 21 веке, как взрослые люди сидящие в тёплых руководящих креслах ГИБДД, прожирающие наши налоги санкционируют эту фигню и зачем.....
Лана, 18 декабря 2020 14:06
Анекдот вспомнился: "Когда просили дорогу освятить, имелись ввиду фонари, а Вы попа пригласили..."

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