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В каких местах можно быстрее всего подхватить коронавирус, узнайте

14:15 18.12.2020 Фото: pixabay.com
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Более 40% опрошенных подозревают, кто их заразил.

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Названы места с повышенным риском заражения COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Французские ученые в ходе опроса переболевших коронавирусом выяснили, какие места они посещали и где подхватили инфекцию. Результаты исследования опубликованы в четверг на сайте института Пастера.

Специалисты пришли к выводу, что наибольшую опасность для заражения COVID-19 представляют бары, рестораны и спортзалы. Повышенный риск заразиться также существует у водителей, врачей и работников промышленных предприятий.

В ходе опроса было установлено, что более 40% опрошенных подозревают, кто их заразил, и 21% уверен, что знает, как они заразились. При этом только 54% инфицированных ушли на самоизоляцию при появлении первых симптомов.

COVID-19 коронавирус пандемия
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