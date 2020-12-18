В каких местах можно быстрее всего подхватить коронавирус, узнайте

Более 40% опрошенных подозревают, кто их заразил.

Названы места с повышенным риском заражения COVID-19

Французские ученые в ходе опроса переболевших коронавирусом выяснили, какие места они посещали и где подхватили инфекцию. Результаты исследования опубликованы в четверг на сайте института Пастера.

Специалисты пришли к выводу, что наибольшую опасность для заражения COVID-19 представляют бары, рестораны и спортзалы. Повышенный риск заразиться также существует у водителей, врачей и работников промышленных предприятий.

В ходе опроса было установлено, что более 40% опрошенных подозревают, кто их заразил, и 21% уверен, что знает, как они заразились. При этом только 54% инфицированных ушли на самоизоляцию при появлении первых симптомов.