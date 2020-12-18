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Перечислил безопасные по короновирусу страны Роспотребнадзор

13:15 18.12.2020 Фото: pixabay.com
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Сейчас в большинстве государств, в том числе европейских, отмечается осложнение ситуации с COVID-19.

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Роспотребнадзор перечислил безопасные по COVID-19 страны
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Все показатели оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу соответствуют норме лишь в трех странах, имеющих регулярное авиасообщение с Россией, — Танзании, Эфиопии и Сейшельских островах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Всем критериям, по состоянию на 13.12.2020, эпидемиологическая обстановка соответствует только в Сейшельских островах, Танзании и Эфиопии, по двум из трех критериев — в Киргизии, Египте, Кубе и Мальдивах, одному из трех — в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии", — говорится в заявлении надзорного ведомства.
Для оценки эпидемиологической ситуации в других странах Роспотребнадзор оценивает показатели заболеваемости COVID-19 за последние две недели, среднесуточных темпов прироста, объемов тестирования на коронавирус. Коэффициент распространения должен быть менее 1.

Регулярное авиасообщение возобновлено с 16 странами: Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.
Сейчас в большинстве государств, в том числе европейских, отмечается осложнение ситуации с COVID-19, заключили в ведомстве.

COVID-19 коронавирус пандемия
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