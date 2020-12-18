Мощнейшее за 500 лет землетрясение произошло в Милане

Подземные толчки ощущались в различных районах "северной столицы" Италии, а также в ее пригородах.

Подземные толчки ощущались в различных районах "северной столицы" Италии, а также в ее пригородах. Самое сильное за последние 500 лет землетрясение произошло в четверг вечером в Милане, сообщила представитель Национального института геофизики и вулканологии Италии ( Ingv ) Лучия Лудзи.

Землетрясение магнитудой 3,9 было зарегистрировано специалистами Ingv в 16.59 (18.59 мск). Его эпицентр находился всего в 6 км к западу от Милана на глубине 56 км от земной поверхности.

Подземные толчки ощущались в различных районах "северной столицы" Италии, а также в ее пригородах. На верхних этажах некоторых зданий раскачивались люстры, передвигалась мебель. На номера различных городских служб поступили сотни телефонных звонков обеспокоенных граждан, которые пытались выяснить, что происходит. Однако, по информации сотрудников провинциальной пожарной службы Милана, никто из жителей города за помощью не обращался, жертв и разрушений нет. Землетрясение вызвало лишь некоторое замедление движения автотранспорта в городе и опоздания ряда поездов местной железнодорожной кампании Trenord.

"Подземные толчки, происшедшие сегодня в Милане, сопоставимы с землетрясением, которое было зарегистрировано в этом районе 500 лет назад. Единственное более сильное землетрясение магнитудой около 5 произошло здесь 26 ноября 1396 года. Его эпицентр находился тогда в городе Монца (ныне пригород Милана – ред.)", - заявила Лудзи, которая возглавляет миланское отделение Ingv.