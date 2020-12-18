Не вовремя сдали тест на коронавирус: Оштрафовали на 23 млн рублей туристов из России

После возращения на родину россияне должны сделать тесты на коронавирус методом ПЦР и разместить результаты на портале государственных услуг.

Всего с начала пандемии в стране заразились 491,6 тысячи человек, из них 394,9 тысячи выздоровели, 7164 человека скончались.

Россиян, вернувшихся из-за границы, оштрафовали более чем на 23 млн руб. за то, что они делали тесты на коронавирус не вовремя, сообщает Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что сейчас в большинстве стран, в том числе европейских, наблюдается ухудшение ситуации с распространением COVID-19. По данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка соответствует всем критериям (показатель заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней, среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней и показатель распространения инфекции) только в трех странах из тех, которые могут посещать российские граждане, — на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии. В то же время «при выезде в зарубежные страны возрастает риск заражения», обратили внимание в ведомстве.

На данный момент россиянам разрешен въезд в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Египет, Казахстан, Киргизию, на Кубу, Мальдивы, в ОАЭ, на Сейшелы, в Сербию, Танзанию, Турцию, Швейцарию, Южную Корею, Эфиопию, Японию.

После возращения на родину россияне должны сделать тесты на коронавирус методом ПЦР и разместить результаты на портале государственных услуг.

В конце ноября в Минцифры сообщили, что результаты тестов на COVID-19 появятся в личном кабинете на портале госуслуг. Они будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус». Результаты станут доступны в течение 60 минут после их получения.