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Изменили график пригородные поезда Новосибирска. Смотрите расписание

13:45 18.12.2020 Фото: pixabay.com
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Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

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Новосибирские пригородные поезда с этой недели курсируют по новому графику

С 13 декабря 2020 года на всей сети железных дорог введен новый график движения поездов. В связи с этим изменено расписание ряда пригородных поездов, курсирующих на территории Новосибирской области.
Так, в новом графике изменения коснулись 10 пригородных поездов по маршрутам Коченево – Новосибирск, Барабинск – Чулымская, Татарская – Колония, Новосибирск – Болотная, Мошково – Новосибирск, корректировка по времени отправления составила до 3 минут. Кроме того, в новом графике ускорены поезда, курсирующие по 11 пригородным маршрутам.

Общий объем курсирования в соответствии с заявкой министерства транспорта Новосибирской области составит в зимний период – 68 пар поездов по будням, 52 пары поездов по выходным дням.

Более подробная информация об изменениях в расписании пригородных поездов размещена на официальном сайте компании «Экспресс-пригород», на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона ЗСЖД, в электронных и мобильных версиях «Яндекс. Карты», «Яндекс. Расписания». Также узнать расписание можно с помощью мобильного приложения «Яндекс. Электрички», скачав его на мобильное устройство. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).

Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.
Напомним, что во всех пригородных поездах реализуется комплекс мер, направленных на защиту здоровья пассажиров. Среди них – бесконтактный контроль проездных документов, информирование пассажиров о необходимости ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной социальной дистанции. Перед отправлением в каждый рейс все вагоны пригородных поездов обрабатываются дезинфицирующими средствами. Сотрудники, которые взаимодействуют с пассажирами, работают в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках).

Источник: пресс-служба ОАО «РЖД»

поезд электричка
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