Изменили график пригородные поезда Новосибирска. Смотрите расписание

С 13 декабря 2020 года на всей сети железных дорог введен новый график движения поездов. В связи с этим изменено расписание ряда пригородных поездов, курсирующих на территории Новосибирской области.
Так, в новом графике изменения коснулись 10 пригородных поездов по маршрутам Коченево – Новосибирск, Барабинск – Чулымская, Татарская – Колония, Новосибирск – Болотная, Мошково – Новосибирск, корректировка по времени отправления составила до 3 минут. Кроме того, в новом графике ускорены поезда, курсирующие по 11 пригородным маршрутам.
Общий объем курсирования в соответствии с заявкой министерства транспорта Новосибирской области составит в зимний период – 68 пар поездов по будням, 52 пары поездов по выходным дням.
Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.
Напомним, что во всех пригородных поездах реализуется комплекс мер, направленных на защиту здоровья пассажиров. Среди них – бесконтактный контроль проездных документов, информирование пассажиров о необходимости ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной социальной дистанции. Перед отправлением в каждый рейс все вагоны пригородных поездов обрабатываются дезинфицирующими средствами. Сотрудники, которые взаимодействуют с пассажирами, работают в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках).
Источник: пресс-служба ОАО «РЖД»