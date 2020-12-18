Получат ли выплату 5 000 рублей дети до 8 лет именно до 31 декабря 2020, ответили в ПФР

Президент уже подписал указ об единовременной выплате. Готовы ли к работе 7 дней в неделю сотрудники пенсионного фонда, чтобы доставить подарок от президента к Новому году 2021?

Дети до 8 лет получат деньги от Путина

Обрадовал лишь малую часть россиян вчера, 17 декабря, президент России Владимир путин. Он принял решение о подарке к Новому году 2021 в виде единовременной выплате в 5000 рублей на детей до 8 лет. Важный момент: деньги получат дети, рождённые 18 декабря 2012 года и позже. Тем, кому исполнилось 8 лет до 17 декабря 2020 - на выплату могут не рассчитывать. В беседе с "Курьер. Среда. Бердск" руководитель отделения пенсионного фонда Бердска Елена Чуль сообщила, что ее команда готова к работе даже в выходные дни.

- Указ подписан, но пока команда на выплату не поступала. Мы лишь формируем списки детей, которые получат выплату, а деньги родителям перечисляют выплатной центр. Готовы к работе и в субботу, и в воскресенье. Сроки на выплату очень сжатые, это указ президента, - сказала Елена Николаевна сегодня, 18 декабря.

Как оформить пособие в 5 000 рублей, узнайте в материале "Курьер. Среда. Бердск" "Как получить выплату 5000 рублей на детей до 7 лет от Путина: ссылка на заявление и до какого срока можно его оформить".



