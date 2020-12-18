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Получат ли выплату 5 000 рублей дети до 8 лет именно до 31 декабря 2020, ответили в ПФР

13:06 18.12.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Президент уже подписал указ об единовременной выплате. Готовы ли к работе 7 дней в неделю сотрудники пенсионного фонда, чтобы доставить подарок от президента к Новому году 2021?

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Дети до 8 лет получат деньги от Путина
Сюжет: Все пособия Путина
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Почему не пришла на счет новая выплата в 5 000 рублей на детей до 8 лет: На это есть 3 причиныВыплата 5 000 рублей от Путина: Нужно ли писать новое заявление получавшим 10 000 рублей на детей до 16 летЕщё 400 новостей

Обрадовал лишь малую часть россиян вчера, 17 декабря, президент России Владимир путин. Он принял решение о подарке к Новому году 2021 в виде единовременной выплате в 5000 рублей на детей до 8 лет. Важный момент: деньги получат дети, рождённые 18 декабря 2012 года и позже. Тем, кому исполнилось 8 лет до 17 декабря 2020 - на выплату могут не рассчитывать. В беседе с "Курьер. Среда. Бердск" руководитель отделения пенсионного фонда Бердска Елена Чуль сообщила, что ее команда готова к работе даже в выходные дни.

- Указ подписан, но пока команда на выплату не поступала. Мы лишь формируем списки детей, которые получат выплату, а деньги родителям перечисляют выплатной центр. Готовы к работе и в субботу, и в воскресенье. Сроки на выплату очень сжатые, это указ президента, - сказала Елена Николаевна сегодня, 18 декабря.

Как оформить пособие в 5 000 рублей, узнайте в материале "Курьер. Среда. Бердск" "Как получить выплату 5000 рублей на детей до 7 лет от Путина: ссылка на заявление и до какого срока можно его оформить".


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